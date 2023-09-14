ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута – ISW

13 вересня на тлі контрнаступу Сили оборони просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, свідчать про те, що українські війська домоглися обмежених успіхів на південь від Роботиного на заході Запорізької області.

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13 вересня українські війська домоглися часткових успіхів у районі Роботиного, а також у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Раніше керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що Сили оборони просуваються у районі Кліщіївки Донецької області, що на півдні від Бахмута.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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