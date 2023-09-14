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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

13 вересня на тлі контрнаступу Сили оборони просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Так, геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, свідчать про те, що українські війська домоглися обмежених успіхів на південь від Роботиного на заході Запорізької області.

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13 вересня українські війська домоглися часткових успіхів у районі Роботиного, а також у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Контрнаступ ЗСУ – Сили оборони просунулися на Запоріжжі

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Раніше керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що Сили оборони просуваються у районі Кліщіївки Донецької області, що на півдні від Бахмута.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Війна в Україні, контрнаступ
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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