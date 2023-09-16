Коломойському збільшили заставу до понад 3,8 млрд грн

Шевченківський районний суд Києва переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському у справі про заволодіння 5,8 млрд грн.

Як повідомив кореспондент Суспільного, суддя змінив запобіжний захід у частині застави. Її розмір тепер становить 3 млрд 891 млн грн замість 510 млн грн.

Прокурор Бюро економічної безпеки подав клопотання про збільшення розміру застави до 5 млрд 877 грн.

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Прокурор наголосив, що Коломойський вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та впливу на свідків.

Нагадаємо, 15 вересня Ігор Коломойський отримав нову підозру за трьома статтями.

За даними СБУ, у період з 2013 по 2014 роки олігарх незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, де він був засновником та акціонером.

Джерело : Суспільне

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