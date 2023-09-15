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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Коломойський отримав нову підозру за привласнення 5,8 млрд грн – СБУ

Ігор Коломойський
Фото: УНІАН

Українському олігарху Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн протягом 2013-2014 років.

За даними Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офісу генерального прокурора, Коломойський створив угруповання, яке складалося зі співробітників банку, де він був засновником та акціонером.

Протягом 2013-2014 років члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні внески готівки у касу банку, хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

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Потім ці “внески” зарахували на особистий рахунок Коломойського, після чого вони ставали реальними безготівковими коштами. За версією слідства, завдяки цьому олігарх отримав 5,8 млрд грн, що тоді було еквівалентно понад $700 млн.

Коломойський розплачувався цими коштами у підприємницькій діяльності, щоб легалізувати віртуальні активи. Зокрема. він віддавав позики, розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Коломойський отримав нову підозру за привласнення 5,8 млрд грн – СБУ

Фото: СБУ

За інформацією СБУ, йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Наразі відбуваються необхідні заходи, щоб встановити всі обставини незаконної діяльності та притягнути винних до відповідальності. Триває досудове розслідування.

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Ігор Коломойський

Джерело: СБУ
Ігор Коломойський, Банк, Гроші, ПриватБанк, СБУ, СБУ обшуки
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