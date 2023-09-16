Шуфрича взяли під варту на два місяці

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Його відправили під арешт на 60 діб, до 13 листопада, без можливості внесення застави.

Як повідомила кореспондентка Суспільного, на Шуфрича одягнули кайданки у залі суду. Нардеп має намір оскаржувати запобіжний захід.

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Засідання відбувалося у закритому режимі. Про це клопотала сторона обвинувачення. Адвокати Шуфрича заперечували та виступали за відкрите засідання.

Нагадаємо, 15 вересня Нестору Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді. Також Служба безпеки України провела у будинку нардепа обшуки.

Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента російського ФСБ, який координував роботу російської агентури в Україні.

Одним з основних завдань Шуфрича було поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі.

Під час обшуків у нардепа знайшли проєкт зміни адміністративно-територіального устрою України, який датований серединою липня 2014 року.

Джерело : Суспільне

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