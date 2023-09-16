Коломойскому увеличили залог до более 3,8 млрд грн
Шевченковский районный суд Киева переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому по делу о завладении 5,8 млрд грн.
Как сообщил корреспондент Суспільного, судья изменил меру пресечения в части залога. Его размер теперь составляет 3 млрд 891 млн грн вместо 510 млн грн.
Прокурор Бюро экономической безопасности подал ходатайство об увеличении размера залога до 5 млрд 877 грн.
Прокурор отметил, что Коломойский вышел из гражданства Украины и сейчас является гражданином Израиля, а потому существует риск укрытия за границей, препятствования следствию и влияния на свидетелей.
Напомним, 15 сентября Игорь Коломойский получил новое подозрение по трем статьям.
По данным СБУ, в период с 2013 по 2014 годы олигарх незаконно завладел 5,8 млрд грн. Для этого Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, где он был основателем и акционером.
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