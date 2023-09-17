Чому для окупантів важливий контроль над Кліщіївкою і Курдюмівкою: пояснення ЗСУ

Неподалік від Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області тривають запеклі та активні бої. Російські окупанти намагаються втримати контроль над цими населеними пунктами, тому що відступ звідти може призвести до фатальних наслідків для загарбників.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання Збройних сил України Ілля Євлаш у коментарі журналістам. За його словами, лінія фронту суттєво зміниться, коли РФ втратить позиції в районі Кліщіївки та Курдюмівки.

Він звернув увагу, що Москва має три головні причини не давати Силам оборони України просуватися.

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Серед них – контроль над висотами, логістичними маршрутами та флангами Бахмуту. Якщо українські воїни матимуть перевагу, тоді це призведе до значних змін на фронті.

– У комплексі це грає дуже велику роль на ділянці фронту Східного угруповання військ. Втрата цих позицій призведе до подальших змін на лінії зіткнення, – звернув увагу Євлаш.

Зокрема, це дасть можливість українській армії зайти в тил ворога, завдати ударів по командних пунктах, складах з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами РФ, а також значно ускладнить логістику російських військ.

Джерело : 24 канал

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