Просування ЗСУ на Запоріжжі змусило росіян передислокувати елітні підрозділи з-під Бахмута – ISW

Просування Cил оборони України на заході Запорізької області, ймовірно, змусило російське командування надати пріоритет обороні в цьому регіоні і передислокувати елементи відносно елітного формування подалі від російської оборони біля Бахмута.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що північноосетинські добровольчі батальйони Штурм Осетії та Аланія, які діють на заході Запорізької області, 16 вересня опублікували фото, на якому нібито зображений невеликий загін російської 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Нестерянці Запорізької області.

Зараз дивляться

Елементи 83-ї бригади були розгорнуті для захисту від українських контрнаступальних операцій навколо Кліщіївки наприкінці червня і були помічені в боях в цьому районі наприкінці серпня.

За повідомленнями, підрозділи 83-ї бригади все ще діяли в районі Бахмута станом на 11 вересня, хоча частини бригади, можливо, були розділені між двома різними секторами фронту.

– Кліщіївка була центром бойових дій в районі Бахмута протягом останніх тижнів, і передислокація будь-яких підрозділів 83-ї бригади на тлі українського просування в районі Кліщіївки свідчить про глибоке занепокоєння українськими наступальними операціями в західній частині Запорізької області та про те, що росіяни надають перевагу обороні в цьому регіоні, – йдеться у матеріалі.

Аналітики вказують, що український контрнаступ закріпив в цьому районі відносно елітні частини та з’єднання, зокрема, 98-ї дивізії ПДВ, 83-ї бригади ПДВ, 11-ї бригади ПДВ, 31-ї бригади ПДВ, 106-ї дивізії ПДВ, а також 364-ї бригади спецпризначенців.

– Російські війська досі не бажали відправляти ці відносно елітні формування на допомогу в критично важливих оборонних зусиллях на заході Запорізької області, а українські операції навколо Бахмута, схоже, продовжують перешкоджати російському командуванню зробити це в повному обсязі, – додають в Інституті.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж доби українські захисники знищили ще 530 російських окупантів та понад пів сотні одиниць ворожого озброєння.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.