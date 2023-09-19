Боєприпаси та захисні транспортні засоби: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету допомоги вартістю €400 млн.

Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, якого цитує німецька газета Bild.

– Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси – це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною, – сказав він.

Зазначається, що допомога включатиме додаткові боєприпаси, захисні транспортні засоби та системи розмінування. Крім того, Німеччина планує відправити одяг, а також електро- та теплогенератори на майбутню зиму.

Зараз дивляться

Пісторіус зазначив, що країна досі не ухвалила рішення, чи надсилати німецькі ракети Taurus.

– Обов’язок усього федерального уряду – дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї. Необхідно прояснити низку політичних, правових, військових і технічних аспектів. Це непросто. Ще не вирішено, чи відправить федеральний уряд крилаті ракети Taurus, – сказав міністр.

Раніше Пісторіус заявив, що Німеччина може схвалити ракети Taurus для України через один-два тижні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.