Боєприпаси та захисні транспортні засоби: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги
Німеччина оголосила про надання Україні нового пакету допомоги вартістю €400 млн.
Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус, якого цитує німецька газета Bild.
– Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси – це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною, – сказав він.
Зазначається, що допомога включатиме додаткові боєприпаси, захисні транспортні засоби та системи розмінування. Крім того, Німеччина планує відправити одяг, а також електро- та теплогенератори на майбутню зиму.
Пісторіус зазначив, що країна досі не ухвалила рішення, чи надсилати німецькі ракети Taurus.
– Обов’язок усього федерального уряду – дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї. Необхідно прояснити низку політичних, правових, військових і технічних аспектів. Це непросто. Ще не вирішено, чи відправить федеральний уряд крилаті ракети Taurus, – сказав міністр.
Раніше Пісторіус заявив, що Німеччина може схвалити ракети Taurus для України через один-два тижні.
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко