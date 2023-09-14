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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росія отримує боєприпаси від КНДР уже півтора місяця – Буданов

Росія отримує боєприпаси від КНДР уже півтора місяця – Буданов
Фото: Getty Images

Росія отримує боєприпаси від КНДР вже півтора місяця, серед яких, зокрема, снаряди для гармат і РСЗВ Град.

Про це у коментарі NV заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирило Буданов.

– Коли кажуть, що зараз Путін відпише чи підпише (угоду про постачання боєприпасів. – Ред.), це все фальш. Тому що ще півтора місяця тому все було узгоджено й почалося відвантаження з Північної Кореї, – каже він.

Очільник воєнної розвідки каже, що йдеться про снаряди калібру 122 мм і 152 мм, які використовуються для гармат радянського зразка, та ракети до РСЗВ Град.

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Крім того, Північна Корея також надає Росії снаряди для танків, стверджує розвідник.

– На жаль, для нас Північна Корея – це серйозний виробник озброєнь, тому що вони здатні робити їх у великих кількостях, такий обсяг Росія видавати не здатна, – заявив глава ГУР.

Кирило Буданов додав, що росіяни “відверто брешуть”, коли кажуть про збільшення власного виробництва зброї, а реалізація планів РФ щодо виробничих потужностей становить лише 3-7% від запланованих обсягів.

Водночас, каже начальник ГУР, КНДР все ще зберігає виробництво озброєнь і, певною мірою, це може “негативно вплинути на перебіг бойових дій в Україні”.

За словами Буданова, офіційна Москва хоче отримати від Пхеньяна “мільйонні партії снарядів”.

– Це таке замовлення. А скільки корейці зможуть передати швидко – питання, — пояснив Буданов.

Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов казав, що зустріч президента РФ Володимира Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином свідчить про значні проблеми з озброєнням усередині Росії.

Нагадаємо, глава Північної Кореї прибув до Росії напередодні, 12 вересня. Вже сьогодні Кім Чен Ин продовжив переговори з главою Кремля на космодромі Східний в Амурській області.

Володимир Путін, Кім Чен Ин, Кирило Буданов, КНДР, Російська агресія, Росія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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