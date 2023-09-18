Зеленський не виключає нових ударів по кораблях РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавні атаки на російські кораблі у Чорному морі можуть повторитись.
Про це він сказав у передачі 60 хвилин Скотта Пеллі телекомпанії СBS.
– Ці об’єкти для нас – абсолютно законні цілі, де б вони не були. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль, це ворог, який забрав життя наших людей і забирає щоденно, – сказав глава держави.
За його словами, Росія повинна чітко усвідомлювати, що “де б не був цей корабель, ми за всі ці удари по Україні його дістанемо”.
– Питання часу і відстані, – наголосив Зеленський.
14 вересня надводний дрон СБУ SeaBaby (Морський малюк) влучив у російський корабель Самум поблизу Севастопольської бухти.
За даними джерела у Службі безпеки України, дрон вдарив у задню праву частину корабля. Самостійно продовжувати рух корабель вже не міг.
У ніч на 13 вересня у Севастополі прогриміли вибухи, після чого загорівся Севастопольський морський завод.
Згодом у мережі з’явилося відео наслідків влучання по російському кораблю в Севастополі. А розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко