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Зеленський не виключає нових ударів по кораблях РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавні атаки на російські кораблі у Чорному морі можуть повторитись.

Про це він сказав у передачі 60 хвилин Скотта Пеллі телекомпанії СBS.

– Ці об’єкти для нас – абсолютно законні цілі, де б вони не були. Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль, це ворог, який забрав життя наших людей і забирає щоденно, – сказав глава держави.

За його словами, Росія повинна чітко усвідомлювати, що “де б не був цей корабель, ми за всі ці удари по Україні його дістанемо”.

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– Питання часу і відстані, – наголосив Зеленський.

14 вересня надводний дрон СБУ SeaBaby (Морський малюк) влучив у російський корабель Самум поблизу Севастопольської бухти.

За даними джерела у Службі безпеки України, дрон вдарив у задню праву частину корабля. Самостійно продовжувати рух корабель вже не міг.

У ніч на 13 вересня у Севастополі прогриміли вибухи, після чого загорівся Севастопольський морський завод.

Згодом у мережі з’явилося відео наслідків влучання по російському кораблю в Севастополі. А розвідка Міноборони Великої Британії підтвердила виведення з ладу ВДК Мінськ і підводного човна Ростов-на-Дону.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Росія, флот РФ, Чорне море
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