Згорів ущент: під час обстрілу Львова окупанти знищили склад із 300 тоннами допомоги
Під час нічної атаки дронів-камікадзе Shahed на Львів було знищено склад із близько 300 тоннами гуманітарної допомоги.
Про це йдеться в заяві гуманітарної координаторки системи ООН в Україні Деніз Браун.
Склад належав неурядовій організації Caritas-Spes (Карітас-Спес). Це благодійна організація, релігійна місія Римсько-Католицької церкви.
За словами Браун, внаслідок удару РФ склад згорів ущент.
– Я найрішучіше засуджую російський удар, внаслідок якого сьогодні рано-вранці було зруйновано склад неурядової організації Caritas-Spes у Львові… Цей життєво важливий гуманітарний об’єкт, де було близько 300 тонн гуманітарної допомоги, згорів дотла, – наголосила Деніз Браун.
Деніз уточнила, що протягом року атаки РФ на гуманітарні об’єкти в Україні почастішали. І вони безпосередньо впливають на тих, хто вже страждає через російську агресію.
Браун нагадала, що гуманітарні працівники, об’єкти й активи захищені міжнародним гуманітарним правом, яке є обов’язковим для виконання. Прямі або невибіркові атаки на них суворо заборонені.
В організації Карітас-Спес Україна поінформували, що дрони окупантів влучили у промислове підприємство у Львові, де розміщувався гуманітарний склад. Працівники місії цілі, а приміщення складу і все, що було всередині, згоріло.
Що відомо про атаку на Львів
Цієї ночі армія РФ запустила по Львову ударні дрони Shahed. Загалом у напрямку міста летіли близько 18 безпілотників, 15 із них сили Повітряного командування Захід збили.
Близько 05:00 ранку дрони влучили в складські будівлі, виникла пожежа на площі 9 тис. 450 кв. м.
Загинула одна людина, ще двоє постраждали (одного з постраждалих госпіталізували).
Джерело: ООН, Карітас-Спес Україна
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю і це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресорки в її нинішньому вигляді, з жагою вбивати та імперськими амбіціями, означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко