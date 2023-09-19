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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Згорів ущент: під час обстрілу Львова окупанти знищили склад із 300 тоннами допомоги

Удар РФ по Львову 19 вересня 2023 - наслідки
Фото: ДСНС

Під час нічної атаки дронів-камікадзе Shahed на Львів було знищено склад із близько 300 тоннами гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в заяві гуманітарної координаторки системи ООН в Україні Деніз Браун.

Склад належав неурядовій організації Caritas-Spes (Карітас-Спес). Це благодійна організація, релігійна місія Римсько-Католицької церкви.

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За словами Браун, внаслідок удару РФ склад згорів ущент.

– Я найрішучіше засуджую російський удар, внаслідок якого сьогодні рано-вранці було зруйновано склад неурядової організації Caritas-Spes у Львові… Цей життєво важливий гуманітарний об’єкт, де було близько 300 тонн гуманітарної допомоги, згорів дотла, – наголосила Деніз Браун.

Деніз уточнила, що протягом року атаки РФ на гуманітарні об’єкти в Україні почастішали. І вони безпосередньо впливають на тих, хто вже страждає через російську агресію.

Браун нагадала, що гуманітарні працівники, об’єкти й активи захищені міжнародним гуманітарним правом, яке є обов’язковим для виконання. Прямі або невибіркові атаки на них суворо заборонені.

В організації Карітас-Спес Україна поінформували, що дрони окупантів влучили у промислове підприємство у Львові, де розміщувався гуманітарний склад. Працівники місії цілі, а приміщення складу і все, що було всередині, згоріло.

Що відомо про атаку на Львів

Цієї ночі армія РФ запустила по Львову ударні дрони Shahed. Загалом у напрямку міста летіли близько 18 безпілотників, 15 із них сили Повітряного командування Захід збили.

Близько 05:00 ранку дрони влучили в складські будівлі, виникла пожежа на площі 9 тис. 450 кв. м.

Загинула одна людина, ще двоє постраждали (одного з постраждалих госпіталізували).

Джерело: ООН, Карітас-Спес Україна

Війна в Україні, гуманітарка, Дрони, Львів, Російська агресія
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