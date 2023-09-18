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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Окупанти через Маріуполь перекидають резерви на Запорізький напрямок – партизани

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

В окупованому Маріуполі Донецької області фіксують перекидання резервів РФ на Запорізький напрямок.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

– Наш агент зафіксував процес перекидання окупаційних резервів: Урали, Камази, а також танки Т-72 на Запорізький напрямок, де вони зазнають значних втрат як в особовому складі, так і в техніці, – йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні, Військова техніка, Донецька область, Запорізька область, Маріуполь, Росія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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