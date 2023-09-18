Окупанти через Маріуполь перекидають резерви на Запорізький напрямок – партизани
В окупованому Маріуполі Донецької області фіксують перекидання резервів РФ на Запорізький напрямок.
Про це повідомляє партизанський рух Атеш.
– Наш агент зафіксував процес перекидання окупаційних резервів: Урали, Камази, а також танки Т-72 на Запорізький напрямок, де вони зазнають значних втрат як в особовому складі, так і в техніці, – йдеться у повідомленні.
Раніше у Міноборони повідомили, що упродовж контрнаступу Сили оборони України за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті.
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