Окупанти не полишають спроб відновити втрачені позиції біля Кліщіївки та Андріївки – Генштаб

Минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаки російського ворога в районі Кліщіївки Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни також не полишають спроб відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, проте бех успіху.

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Сили оборони продовжують контрнаступати на південь від Бахмута Донецької області, гатять по ворогу – той продовжує зазнавати значних втрат у живій силі та техніці. Бійці ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мар’їнському напрямку противник також намагався наступати в районі Мар’їнки. За добу українські підрозділи понад 10 разів відбивали спроби ворога їх витіснити. Окупанти успіху не мали.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та крок за кроком відвойовують нашу землю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 573-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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