ППО вночі знищила 17 дронів із орієнтовно 24 – Повітряні сили
Уночі 20 вересня російські війська випустили по Україні близько 24 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
Ворожі дрони летіли кількома групами з південно-східного та північного напрямків.
Зрештою, українські оборонці неба в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей приземлили 17 Шахедів.
На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод у Кременчуці.
Роботу підприємства тимчасово зупинено.
Над ліквідацією наслідків працюють оперативні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ОК Південь
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