ППО вночі знищила 17 дронів із орієнтовно 24 – Повітряні сили

Уночі 20 вересня російські війська випустили по Україні близько 24 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Ворожі дрони летіли кількома групами з південно-східного та північного напрямків.

Зрештою, українські оборонці неба в межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей приземлили 17 Шахедів.

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На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод у Кременчуці.

Роботу підприємства тимчасово зупинено.

Над ліквідацією наслідків працюють оперативні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ОК Південь

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