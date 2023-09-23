Упевненість і сумніви: експерти Atlantic Council підбили підсумки візиту Зеленського до США

З 18 по 21 вересня президент Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Сполучені Штати. Під час поїздки, у Нью-Йорку глава держави виступив на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також на засіданні Ради Безпеки ООН, де розтлумачив суть Формули миру і закликав реформувати Організацію.

21 вересня Зеленський відвідав Вашингтон. У Пентагоні він обговорив подальшу військову співпрацю між США та Україною, а також виступив у Конгресі та зустрівся з президентом Джо Байденом.

Експерти аналітичного центру Atlantic Council підбили підсумки візиту президента України до США й окреслили ймовірні сценарії подальшого розвитку подій.

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Різкий контраст через дев’ять місяців

Атмосфера нинішнього візиту президента Володимира Зеленського до США суттєво відрізнялася порівняно з попереднім візитом у грудні 2022 року. Хоча адміністрація Джо Байдена і більшість конгресменів та сенаторів Демократичної та Республіканської партій декларують посилену підтримку України з боку США, на Капітолійському пагорбі зросла кількість чиновників, що займають протилежну позицію, зазначила позаштатний старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо.

– Нинішній візит Володимира Зеленського до Конгресу суттєво відрізнявся від попереднього візиту у грудні 2022 року. Якщо дев’ять місяців тому виступ президента України на спільному засіданні Конгресу зустріли бурхливими оваціями, то нині спікер Палати представників Кевін Маккарті не дозволив українському лідеру повторно взяти слово. Натомість, Зеленський зустрівся віч-на-віч з Маккарті, деякими членами Палати представників і групою сенаторів демократичної та республіканської партій, – розповіла Рейчел Ріццо.

За словами аналітика, дев’ять місяців тому члени Конгресу одягли синьо-жовті кольори і розмахували українськими прапорами й обіцяли, що військова підтримка України з боку США не зменшиться. Однак під час останнього візиту, деякі конгресмени та сенатори відмовилися сфотографуватися з Володимиром Зеленським, побоюючись небажаних наслідків для свого політичного майбутнього.

Експертка зазначила, що усі ці факти свідчать про те, що сьогодні обидві палати Конгресу є заручниками невеликої, але гучної групи скептиків, які заявляють, що Сполучені Штати не повинні надсилати Україні більше зброї та фінансів, що контрнаступ не приніс обіцяних результатів та відволікає увагу США від Китаю, а також що Сполучені Штати не можуть дозволити собі підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Тим часом, за словами аналітика, у Палаті представників та Сенаті точиться жорстке протистояння в Республіканській партії.

– Минулого тижня четверо республіканців написали Джо Байдену листа, в якому закликала його “надати Україні ракети, необхідні їй для перемоги”. Передусім, малися на увазі армійські тактичні ракетні комплекси ATACMS. Однак вже за кілька днів група республіканців з обидвох палат Конгресу надіслала листа голові Адміністративно-бюджетного управління, в якому висловилася проти надання Україні додаткових фінансів та зброї. Нещодавній запит адміністрації Байдена на отримання від Конгресу $24 млрд додаткового фінансування для України, висить на волосині. Доля цього запиту вирішиться впродовж наступних тижнів, – підсумувала Рейчел Ріццо.

Вашингтон застряг у тривожній схемі зволікання й нерішучості

Науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Ендрю Д’Аньєрі переконаний, що офіційний Київ обрав сприятливий період для візиту президента Володимира Зеленського до Нью-Йорка і Вашингтона.

Експерт нагадав, що номінально візит президента України був приурочений для участі у 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де він виголосив чергову палку промову про те, чому світові лідери не можуть сидіти склавши руки і нарікати на агресивну війну, яку Росія продовжує вести проти України.

– Зеленський обґрунтував українську Формулу миру та підкреслив, що російська агресія призводить до зростання світових цін на продовольство в період, коли зазвичай осінній врожай зернових навпаки, послаблює тиск на світові ринки. Український лідер зосередився на тому, як війна негативно впливає на інші країни та правильно констатував, що через дев’ятнадцять місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії, багато країн Заходу і Глобального Півдня відчувають більшу спокусу думати лише про свої інтереси, ніж у 2022 році, – зазначив аналітик.

На думку Ендрю Д’Аньєрі, під час візиту до Вашингтона, головною метою Володимира Зеленського було “роздмухати” Конгрес і схилити конгресменів до затвердження пакету допомоги Україні на суму $24 млрд, про який просив Джо Байден. Експерт переконаний, що на фоні поширення у ЗМІ дешевих наративів про необхідність скорочення підтримки України з боку американської громадськості, досить розумним кроком була зустріч Зеленського з лідерами Демократичної та Республіканської партій, а також деякими іншими скептично налаштованими до України парламентаріями.

– Протягом останніх дев’ятнадцяти місяців, підтримка України з боку американців залишалася напрочуд стійкою. Опитування за опитуванням свідчать, що громадяни США прагнуть бачити Україну переможцем, і багато хто хоче, щоб Конгрес і адміністрація Байдена збільшували, а не зменшували допомогу Києву. Однак це не завадило кільком гучним голосам у Палаті представників спробувати поставити під сумнів подальшу фінансову та військову підтримку України і спробувати схилити Конгрес ухвалити відповідне рішення. Візит Зеленського до Конгресу вгамував цей шум і переорієнтував медійну хвилю. Відбулося те, що сьогодні складно зробити американським законодавцям і навіть президентам, – зазначив аналітик.

Найбільшим розчаруванням візиту Зеленського, продовжує Ендрю Д’Аньєрі, стало підтвердження радника з національної безпеки Джейка Саллівана про те, що адміністрація Байдена не схвалить надання Україні ракетних комплексів великої дальності ATACMS. Експерт нагадав, що це сталося після того, як лише два тижні тому, після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва, адміністрація президента США пообіцяла надати цю зброю Україні.

– Гра чиновників Білого дому в “хочеш-не хочеш”, не приносить їм жодної користі. Київ заявляє про те, що ракети ATACMS повинні стати більш реальною загрозою для російських операцій в окупованому Криму. Громадяни США хочуть почути чіткий план того, як Білий дім допоможе Україні перемогти, але натомість чують лише “стільки, скільки буде потрібно” і читають у ЗМІ про відтерміновані обіцянки. Цілком можливо, що зволікання з наданням ПТРК (ATACMS. – Ред.) є частиною довгої гри, спрямованої на ухвалення Конгресом нового законопроекту про допомогу Україні та передачу ракет пізніше цієї осені. Водночас, ця заява вписується у тривожну картину зволікання та нерішучості на Пенсильванській авеню (центральна вулиця Вашингтона між Білим домом і Конгресом США. – Ред.), – резюмував Ендрю Д’Аньєрі.

Переломний момент для Вашингтона і внутрішньої політики Зеленського

Візит Володимира Зеленського до Нью-Йорка для виступу на Генеральній Асамблеї ООН і його подальший візит до Вашингтону, припали на критичний момент для майбутнього подальшої підтримки України з боку Заходу, переконаний директор Стратегічної ініціативи Скоукрофта і старший науковий співробітник Атлантичної ради Ендрю А. Мічта.

На думку експерта, хоча поїздка до Вашингтона була відносно короткою, вона мала ключове значення, адже схиляла американських законотворців схвалити надання Україні додаткової допомоги.

– Наразі точиться сильна боротьба за проєкт допомоги для України з боку США. Завдання цього процесу – не допустити призупинення роботи американського уряду і не дозволити посилення міжпартійних розбіжностей серед парламентаріїв щодо підтримки Києва з боку Конгресу. Візит Зеленського збігся з нещодавнім засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, де міністр оборони Ллойд Остін закликав союзників зосередитися на наданні більшої кількості систем протиповітряної і протиракетної оборони та боєприпасів, адже країна вступає в чергову зимову кампанію, – зазначив аналітик.

Ендрю А. Мічта зауважив, що Зеленський відвідав США також щоб запевнити Конгрес і адміністрацію Джо Байдена, що він активно і швидко викорінює корупцію в Україні. Про це свідчить нещодавня заміна Олексія Резнікова на Рустема Умерова на посаді міністра оборони та звільнення усіх керівників обласних військових комісаріатів країни. Крім того, вважає експерт, візит Зеленського має внутрішньополітичний аспект, адже до наступних президентських виборів в Україні залишилося лише близько шести місяців, а рішення про продовження воєнного стану і перенесення виборів, досі не ухвалене.

Пентагон робить допоміжний крок, однак Білий дім постійно змінює свою позицію

Загальне розбалансування ситуації спостерігається не лише в Конгресі, а й загалом у Вашингтоні. Це змушує Україну гадати, як Володимир Зеленський намагається зміцнити підтримку Сполучених Штатів, вважає позаштатний науковий співробітник Євразійського центру Даг Клейн.

Експерт нагадав, що соціологічні опитування демонструють тверду підтримку американців наданню допомоги Україні. Нещодавнє опитування продемонструвало, що 63% громадян США підтримують продовження військової підтримки у федеральному бюджеті на наступний рік, і менше 20% хочуть, щоб Україна здала території в обмін на негайне припинення війни. Однак, навіть попри це, зазначив аналітик, американські чиновники, схоже, дозволяють внутрішнім чварам затримувати надходження критично важливої допомоги.

– Боротьба республіканців у Палаті представників загрожує призупиненням роботи уряду, що може мати тривожні довгострокові наслідки. Однак невдовзі після візиту Зеленського до Пентагону, Міністерство оборони США запобігло короткостроковій катастрофі й оголосило, що операції з підготовки українських військових, зокрема пілотів винищувачів F-16, а також передача військової допомоги, триватимуть навіть у разі зупинки роботи уряду, – вважає експерт.

Ще більш незрозумілим Даг Клейн назвав той факт, що Білий дім продовжує змінювати свою позицію щодо надання Україні ракет великої дальності ATACMS. Експерт зазначив, що після витоку інформації про те, що рішення по ракетах, ймовірно, нарешті буде оголошене під час візиту Зеленського до Вашингтона, адміністрація Байдена різко змінила позицію. За його словами, головними аргументами проти відправки Україні ATACMS стали побоювання ескалації у відносинах США з Росією.

– І це при тому, що Україна вже використовує британські та французькі ракети дальнього радіусу дії з руйнівним ефектом для агресора, а погрози Росії залишилися словами. Ці ракети мали бути відправлені вже давно, а Білий дім продовжує втрачати дорогоцінний час. Американці чітко заявляють про свою незмінну підтримку перемоги України. Будемо сподіватися, що особистий візит Зеленського допоможе американським чиновникам схаменутися, – підсумував Даг Клейн.

Відмова США від твердої підтримки України стане тривожним сигналом як для друзів, так і для ворогів

Візит Зеленського до Сполучених Штатів відбувається у критичний період, коли контрнаступ ЗСУ намагається вийти на вирішальний прорив, Росія готує нову хвилю масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру, а ключові союзники Києва по обидва боки Атлантики готуються до виборів. Зустрічі українського лідера у Вашингтоні повинні були продемонструвати важливість збільшення військової допомоги Україні, а не її скорочення, переконана старший науковий співробітник-нерезидент Атлантичної ради в Туреччині й колишній радник з питань зовнішньої політики прем’єр-міністра України Євгенія Габер.

На думку експертки, нинішні повільні темпи контнаступу ЗСУ є наслідком вивіреної підтримки Заходу в минулому.

– Воєнні зусилля України могли б бути набагато легшими і дешевшими, якби її вчасно оснастили усім необхідним для захисту себе та Європи від російських імперських амбіцій у перші дні вторгнення. Зараз Росія продовжує воювати не через віру в те, що її перемога близька, а через надію на те, що Україні бракуватиме стійкої підтримки, щоб досягти своєї мети, – зазначила Євгенія Габер.

Аналітик переконана, що заклик Зеленського надати Україні ПТРК (ATACMS. – Ред.) і винищувачі F-16 в рамках нового пакету допомоги, став чітким сигналом, що Сполучені Штати не повинні ухилятися від рішучих кроків, щоб допомогти Україні виграти цю війну, а не просто керувати нею. Експерт вважає, що навпаки, рішення про скорочення допомоги, надішле невірні сигнали друзям і ворогам Вашингтона у світі, ускладнить розподіл важелів з європейськими столицями та підштовхне Росію, Китай, Іран і Північну Корею до зміцнення подальшої співпраці.

– Незважаючи на те, що ціна українського успіху може бути високою, можливість поразки України у цій війні коштуватиме набагато дорожче і буде сигналізувати стратегічний провал Сполучених Штатів, продовження російської загрози для Європи та посилення переваг Китаю у глобальній конкуренції великих держав, – підсумувала Євгенія Габер.

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