”Війна – це натовський договорняк”: прихильниця УПЦ МП поширює наративи РФ біля лаври
У Києво-Печерській лаврі прихожани УПЦ МП продовжують поширювати наративи російської пропаганди.
Під час спілкування з журналістами одна з вірянок заявила, що “Україна – це експеримент”, а повномасштабне вторгнення Росії – “натовський договорняк”.
– Україна – це експериментальна країна, експеримент. Якби Росія стріляла, вона б усе бомбила. Це договірняк, війна – це натовський договірняк, – сказала жінка.
Прихильниця УПЦ МП відзначилася своїми заявами біля одного з входів до Києво-Печерської лаври.
Наразі доступ до Національного заповідника обмежений, а на його території продовжує працювати комісія Мінкульту.
Нещодавно стало відомо, що на території Нижньої лаври перебувають 30-40 невстановлених осіб. Вони саботують роботу комісії у справі повернення майна у державну власність.
За словами в. о. гендиректора заповідника Максима Остапенка, особи, які забарикадувалися у лаврі, не налаштовані на конструктивну розмову, тому встановити з ними діалог не вдалося.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко