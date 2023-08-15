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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

”Війна – це натовський договорняк”: прихильниця УПЦ МП поширює наративи РФ біля лаври

вірянка УПЦ МП

У Києво-Печерській лаврі прихожани УПЦ МП продовжують поширювати наративи російської пропаганди.

Під час спілкування з журналістами одна з вірянок заявила, що “Україна – це експеримент”, а повномасштабне вторгнення Росії – “натовський договорняк”.

– Україна – це експериментальна країна, експеримент. Якби Росія стріляла, вона б усе бомбила. Це договірняк, війна – це натовський договірняк, – сказала жінка.

Прихильниця УПЦ МП відзначилася своїми заявами біля одного з входів до Києво-Печерської лаври.

Наразі доступ до Національного заповідника обмежений, а на його території продовжує працювати комісія Мінкульту.

Нещодавно стало відомо, що на території Нижньої лаври перебувають 30-40 невстановлених осіб. Вони саботують роботу комісії у справі повернення майна у державну власність.

За словами в. о. гендиректора заповідника Максима Остапенка, особи, які забарикадувалися у лаврі, не налаштовані на конструктивну розмову, тому встановити з ними діалог не вдалося.

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Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра, Київ, УПЦ МП
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