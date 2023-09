Не визнаючи геноцид, ООН заохочує РФ далі вбивати українців – Офіс президента

Останні заяви голови комісії ООН з розслідування порушень в Україні Еріка Мьосе, який досі не побачив доказів геноциду, свідчать про “політичну беззубість і непряме заохочення злочинця”, тобто РФ, продовжувати вбивати українців, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк саркастично зауважив, що “якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна, покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу”, тоді б ООН напевно визнало геноцид.

– В іншому випадку – це просто правильна війна, де трохи ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті. І нехай собі продовжують, вони мають право, тому що ООН це заохочує, так? – звернувся він персонально до Мьосе.

What is political toothlessness and indirect encouragement of a criminal? A never-ending master class from the #UN. This time commissioner Erik Møse, head of the @UN Commission bluntly says that they saw no intent to commit genocidal crimes on the part of #Russia against…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2023