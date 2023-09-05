Не визнаючи геноцид, ООН заохочує РФ далі вбивати українців – Офіс президента
Останні заяви голови комісії ООН з розслідування порушень в Україні Еріка Мьосе, який досі не побачив доказів геноциду, свідчать про “політичну беззубість і непряме заохочення злочинця”, тобто РФ, продовжувати вбивати українців, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Комісія прямо заявляє, що не бачила наміру вчинення злочинів геноциду з боку Росії проти українських громадян. Ще б пак, адже росіяни прийшли вбивати нас… по-доброму, масово. Саме українців, але без умислу. І ракети летять на міста щоночі так само по-доброму. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів – абсолютно випадкова, – написав він у Twitter.
Подоляк саркастично зауважив, що “якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна, покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу”, тоді б ООН напевно визнало геноцид.
– В іншому випадку – це просто правильна війна, де трохи ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті. І нехай собі продовжують, вони мають право, тому що ООН це заохочує, так? – звернувся він персонально до Мьосе.
What is political toothlessness and indirect encouragement of a criminal? A never-ending master class from the #UN. This time commissioner Erik Møse, head of the @UN Commission bluntly says that they saw no intent to commit genocidal crimes on the part of #Russia against…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2023
Напередодні голова міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що вони наразі не знайшли достатніх доказів, що в країні відбувається геноцид, проте розслідування триває.
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