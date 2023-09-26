НМТ-2024: у МОН розповіли про нові предмети, правила та особливості

Міністерство освіти і науки України затвердило нові правила проходження абітурієнтами мультипредметного тесту (НМТ) в 2024 році. Згідно з ними, кандидати здаватимуть три обов’язкові предмети й один на вибір, а біля входів до аудиторій розмістять металодектори для уникнення шахрайства. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій вступатимуть до вишів за співбесідою без здавання НМТ.

Три обов’язкові предмети й один на вибір

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році буде вміщувати три обов’язкові предмети й один на вибір абітурієнта.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький на пресконференції на тему: Вступні іспити у 2024 році.

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– Формат НМТ у 2024 році передбачатиме три обов’язкові предмети плюс один на вибір. Це українська мова, математика, історія України, а також один на вибір, – сказав він.

За його словами, усі чотири предмети будуть в одному об’єднаному тесті, який абітурієнти складатимуть чотири години з однією перервою.

– Це досить сильне навантаження на дітей, ми це розуміємо. Але також потрібно розуміти, що навантаження вищої освіти не менше, – наголосив Михайло Вінницький.

Водночас, директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла, що, окрім обов’язкових предметів (українська мова, математика та історія України XVI-XXI століть), будуть предмети на вибір: іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика й хімія, а також українська література та географія, яких не було торік.

Тест складатиметься з чотирьох блоків відповідно до предметів, кожен з яких передбачає 60 хвилин на відповіді. Після двох годин буде оголошено перерву, про тривалість якої в центрі повідомлять пізніше.

Передбачається, що основна й додаткова сесії НМТ відбуватимуться у травні-липні. Як і в попередні роки, тестування відбуватиметься у тимчасових екзаменаційних центрах на території України та в низці міст за кордоном.

Вакуленко повідомила, що всі деталі вступної кампанії 2024 року, в міру законодавчого затвердження, будуть оприлюднювати на сайті УЦОЯО.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій вступатимуть без тесту

Вступ до вишів для абітурієнтів з окупованих територій здійснюватиметься у 2024 році за співбесідою без національного мультипредметного тесту (НМТ).

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький зазначив, що як і минулого року, у 2024 році буде можливий вступ за співбесідою для осіб, які вступають з окупованих територій.

– Ми всі сподіваємося, що ще окупованих територій на момент вступу не буде, але, якщо вони залишаться, що вступ з окупованих територій буде за співбесідою, а не за НМТ, – сказав він на пресконференції.

За його словами, такі абітурієнти повинні будуть звернутися в освітні центри Крим-Україна і Донбас-Україна.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко також наголосила, що на окупованих територіях ані НМТ, ані вступні іспити до магістратури у 2024 році проводитися не будуть через неможливість забезпечити безпеку.

Біля аудиторій встановлять металодетектори

Також в УЦОЯО повідомили, що під час допуску абітурієнтів до аудиторій для складання національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році будуть використовувати металодетектори.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначила, що у 2022 та 2023 роках абітурієнтів не перевіряли на металодетекторі задля економії коштів. Водночас, зазначила вона, ця тактика була не дуже правильною, оскільки деякі учасники намагалися користуватися мобільними телефонами, ставлячи під сумнів якість оцінювання.

Вакуленко зазначила, що наступного року відомство посилить заходи безпеки в тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема використовуватиме металодетектори.

Нагадаємо, раніше представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для тих студентів, які вдруге здобувають вищу освіту.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків визначатиме Міносвіти.

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