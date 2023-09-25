KSE назвав дві причини, чому експорт українського зерна “не ламає” ринок Польщі

Ціни на пшеницю в Україні та Польщі суттєво відрізняються, тож експорт нашої агропродукції навряд чи міг негативно вплинути на польських фермерів.

Такого висновку дійшов доцент Київської школи економіки (KSE) Олег Нів’євський за результатами проведеного дослідження.

– Польські фермери зараз майже вдвічі мають більшу виручку. Чому – причини всім відомі. Ми у війні, логістика дуже дорога, ризики, обмежені експортні можливості тощо, – пояснив експерт.

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Крім того, за його словами, динаміка цін у Польщі загалом відповідає динаміці світових цін.

– Тобто не видно, щоб наш експорт їм “ламав” ринок”, – підсумував Нів’євський.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що продовження заборони на імпорт української агропродукції було правильним, водночас наголосивши, що Варшава готова надати транзитні коридори для переправлення до країн, які її потребують.

15 вересня Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на експорт зерна з України в Угорщину, Польщу, Румунію, Болгарію та Словаччину.

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