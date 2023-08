Ґрант Шеппс стане новим міністром оборони Великої Британії

На Даунінг-стріт підтвердили, що нинішній міністр енергетичної безпеки Ґрант Шеппс стане новим очільником Міноборони Великої Британії.

Сам Шеппс написав у Twitter, що для нього велика честь бути призначеним міністром оборони, віддавши належне величезному внеску Бена Воллеса в оборону країни та глобальну безпеку за останні 4 роки.

– Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з хоробрими чоловіками і жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни, та продовжувати підтримку України з боку Великої Британії в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна, – написав він.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.

