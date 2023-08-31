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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ґрант Шеппс стане новим міністром оборони Великої Британії

Ґрант Шеппс

На Даунінг-стріт підтвердили, що нинішній міністр енергетичної безпеки Ґрант Шеппс стане новим очільником Міноборони Великої Британії.

Сам Шеппс написав у Twitter, що для нього велика честь бути призначеним міністром оборони, віддавши належне величезному внеску Бена Воллеса в оборону країни та глобальну безпеку за останні 4 роки.

– Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з хоробрими чоловіками і жінками наших Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни, та продовжувати підтримку України з боку Великої Британії в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна, – написав він.

Це вже п’ята посада Шеппса в уряді. Він був міністром транспорту за прем’єрства Бориса Джонсона, короткий час працював міністром внутрішніх справ за Ліз Трасс, а також був міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетики за Ріші Сунака.

Він залишає посаду міністра енергетичної безпеки, а це означає, що Сунак повинен буде оголосити про заміну на цій посаді.

Сьогодні стало відомо про відставку Бена Воллеса з посади міністра оборони Великої Британії, яку він анонсував ще 16 червня.

Воллес очолював оборонне відомство протягом чотирьох років – із 2019-го. А до цього три роки був міністром із безпеки та економічних злочинів.

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Фото: Grant Shapps

Бен Воллес, Велика Британія, Міноборони, Ріші Сунак
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