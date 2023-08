Навчання військових і зброя: що змінить для України заміна Бена Воллеса

Відставка Бена Воллеса та призначення Гранта Шеппса новим міністром оборони Великої Британії не вплине на рівень підтримки України.

Про це розповів у коментарі Фактам ICTV політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

Експерт упевнений, що всі програми підтримки, які були запущені Великою Британією, або які повинні стартувати, будуть продовжені.

Як пояснив Рейтерович, може бути період налагодження комунікації з новим міністром оборони Британії “на особистісному рівні”. Однак, як правило, це все відбувається швидко.

– Тут може бути цікаво, тому що, судячи з усього, в нас наступного тижня буде також новий міністр оборони (в ЗМІ повідомляють про можливу заміну Олексія Резнікова, – Ред.). Насправді така комунікація достатньо швидко налагоджується, спочатку у форматі спілкування за допомогою телефону чи онлайн-технологій. Потім, коли вони зустрінуться, будуть проговорені додаткові питання. Особливих проблем поки я жодних не бачу, – додав політолог.

Він уточнив, що Бен Воллес, очевидно, передасть Гранту Шеппсу всю необхідну інформацію, “розкаже, з ким, як він комунікує, які підходи, про що були попередні домовленості”.

Тут великим плюсом для України є сталість демократичних інститутів і публічної політики на Заході, зокрема у Великій Британії. Тож не варто очікувати кардинальних змін після заміни міністра.

Ігор Рейтерович звернув увагу, що Грант Шеппс працював на багатьох посадах, не новачок у політиці й “підкований із бюрократичної точки зору”. Це вже п’ята посада Шеппса в уряді: раніше він був міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, міністром з питань бізнесу та міністром енергетичної безпеки

– Не потрібно буде багато часу, щоб увійти в стан справ і виконувати ключові завдання, які йому ставить прем’єр-міністр. А тут жодних проблем щодо підтримки України немає, – підсумував Рейтерович.

Аналітик відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков також вважає, що заміна міністра не вплине на рівень допомоги Україні.

Аналогічної думки дотримується керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. В ефірі телемарафону Єдині новини він висловив упевненість, що Британія продовжить підтримувати Україну та навчати наших військових. Офіційний Лондон у цьому питанні зберігає стабільний курс і геополітичну стратегію.

– Про будь-які зміни не йдеться: тобто про підтримку України, підтримку навчання українських військових підрозділів, про передання пакетів необхідної військової допомоги. Я думаю, що це не зміниться й надалі, зберігатиметься незалежно від того, хто очолює позицію міністра оборони, – заявив Мусієнко.

Посада міністра оборони в британському уряді є важливою з огляду на одну з ключових позицій Британії у підтримці України. Ця країна надала суттєву військову допомогу, зокрема танки та далекобійні ракети, а також проводить навчання для українських бійців.

Грант Шеппс та Україна

Після оголошення про призначення главою Міноборони Грант Шеппс у першому ж твіті згадав про Україну та пообіцяв подальшу підтримку в боротьбі з агресією РФ.

– Я з нетерпінням чекаю початку роботи зі сміливими чоловіками та жінками наших збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Британією України в боротьбі з варварським вторгненням Путіна, – наголосив він.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.

Минулого тижня Шеппс відвідав нашу країну як міністр енергетичної безпеки Британії. Він побував на одній із електростанцій, яка постраждала внаслідок бомбардувань РФ, зустрівся в Києві з українськими міністрами та представниками енергетичної галузі, щоб обговорити підтримку відновлення нашої країни.

Під час візиту було оголошено, що Британія надасть кредитну гарантію на 192 млн фунтів стерлінгів для зміцнення енергетичної безпеки України. Йдеться про послуги зі збагачення урану, які є життєво важливими для ядерного палива.

– Цього тижня я побачив у Києві людей, які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії… І націю, яка стоїть міцно та впевнено йде вперед, попри постійні атаки, – написав Шеппс на своїй сторінці в X (донедавна Twitter) за підсумками візиту.

What I saw in Kyiv this week was a people resolute in their defiance against Putin’s tyranny and Russia’s aggression…

And a nation standing strong and powering ahead in spite of constant attacks ???????? pic.twitter.com/tB50EuciyJ

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 25, 2023