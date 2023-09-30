Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
У Карпатах згоріла база відпочинку, де перебували 148 дітей: що кажуть батьки, поліція та влада
Вживали таблетки для потенції: у Польщі священники влаштували оргію
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Авіакатастрофа Іл-76 у Малі: у мережах зʼявилося відео моменту вибуху
Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна може вступити в Євросоюз у 2030 році – посол ЄС в Києві

Україна ЄС
Фото: Pixabay

Вже у 2030 році Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу, якщо з боку офіційного Києва будуть виконані усі необхідні реформи.

Про це в інтерв’ю Європейській правді розповіла голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Вона почала з того, що в Україні час тече зовсім інакше, тому події, які зазвичай забирають місяці, “можуть відбутись за дні чи тижні”.

Зараз дивляться

Коментуючи заяву президента Євроради Шарля Мішеля про те, що до 2030 року Євросоюз має бути готовий до розширення, Матернова сказала, що це цілком можливий термін.

– Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю, – пояснила посол.

Разом із тим, посол ЄС в Україні каже, що Києву потрібні не лише реформи.

– Терміни (вступу в ЄС, – Ред.) визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності, – пояснила вона.

Очільниця дипмісії Євросоюзу зауважила, що у випадку з Україною важливі рішення допомагає ухвалювати саме геополітична ситуація.

– Немає сумнівів у тому, що ми б зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор, – сказала посол.

Нагадаємо, наприкінці серпня голова Євроради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має бути готовий до розширення до 2030 року, а тому з боку ЄС мають бути реалізовані необхідні зміни.

Наразі, крім України, на вступ до Євросоюзу претендують Молдова, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, а також Боснія та Герцеговини.

Європейський Союз, ЄС, Україна, Шарль Мішель
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сім країн ЄС замовили артилерійські боєприпаси для України – ЗМІ
Снаряди, боєприпаси
Франція планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборони
Україна може вступити в Євросоюз у 2030 році – посол ЄС в Києві
Мобілізація з 1 жовтня 2023 для чоловіків та жінок: основні зміни
Україна може вступити в Євросоюз у 2030 році – посол ЄС в Києві
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Чи справді в Україні тестують перехід на президентську республіку: Корнієнко пояснив свої слова
Олександр Корнієнко

Завантаження

Ігри
Відео
Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Тетяна Доцяк
АТАКИ ЗСУ в морі налагодили ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР | Резолюція МАГАТЕ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Україна може вступити в Євросоюз у 2030 році – посол ЄС в Києві
РФ нарощує кількість ДОБРОБАТІВ | КУРСЬК під ударом СБУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Україна може вступити в Євросоюз у 2030 році – посол ЄС в Києві
БЛЕКАУТ В КУРСЬКУ | Окупанти знижують ТЕМПИ НАСТУПУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Україна може вступити в Євросоюз у 2030 році – посол ЄС в Києві
Українські ДРОНИ В КУРСЬКУ | Підступна ТАКТИКА ВОРОГА в окупації | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
Україна може вступити в Євросоюз у 2030 році – посол ЄС в Києві
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь