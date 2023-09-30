Україна може вступити в Євросоюз у 2030 році – посол ЄС в Києві

Вже у 2030 році Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу, якщо з боку офіційного Києва будуть виконані усі необхідні реформи.

Про це в інтерв’ю Європейській правді розповіла голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Вона почала з того, що в Україні час тече зовсім інакше, тому події, які зазвичай забирають місяці, “можуть відбутись за дні чи тижні”.

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Коментуючи заяву президента Євроради Шарля Мішеля про те, що до 2030 року Євросоюз має бути готовий до розширення, Матернова сказала, що це цілком можливий термін.

– Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю, – пояснила посол.

Разом із тим, посол ЄС в Україні каже, що Києву потрібні не лише реформи.

– Терміни (вступу в ЄС, – Ред.) визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності, – пояснила вона.

Очільниця дипмісії Євросоюзу зауважила, що у випадку з Україною важливі рішення допомагає ухвалювати саме геополітична ситуація.

– Немає сумнівів у тому, що ми б зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор, – сказала посол.

Нагадаємо, наприкінці серпня голова Євроради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має бути готовий до розширення до 2030 року, а тому з боку ЄС мають бути реалізовані необхідні зміни.

Наразі, крім України, на вступ до Євросоюзу претендують Молдова, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, а також Боснія та Герцеговини.

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