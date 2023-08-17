Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА

Підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після перемоги України у війні з Росією, тобто після завершення дії воєнного стану, а також початку відновлення всіх сфер життєдіяльності столиці, зокрема й транспортної.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

– Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста, і моя також, – наголосив чиновник.

Мер Києва Віталій Кличко ще у травні говорив, що вартість проїзду у громадському транспорті столиц і не зміниться до кінця війни.

Він також наголосив, що комунальний транспорт у Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду становить понад 20 грн.

Фото: Київпастранс

Джерело : КМДА

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