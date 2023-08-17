Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Терміново
У Луцьку від влучання російських ракет загинули три людини, є поранені
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА

Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА

Підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після перемоги України у війні з Росією, тобто після завершення дії воєнного стану, а також початку відновлення всіх сфер життєдіяльності столиці, зокрема й транспортної.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

– Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста, і моя також, – наголосив чиновник.

Мер Києва Віталій Кличко ще у травні говорив, що вартість проїзду у громадському транспорті столиц і не зміниться до кінця війни.

Він також наголосив, що комунальний транспорт у Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду становить понад 20 грн.

Читайте також
У Києві скасували безоплатний проїзд для учнів: скільки коштуватиме та як отримати знижку
Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА

Фото: Київпастранс

Джерело: КМДА
Війна в Україні, Воєнний стан, Громадський транспорт, Київ, КМДА, Проїзд, Ціни на проїзд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти 17 разів обстрілювали прикордонні з РФ території – ОК Північ
Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА
Росія не втримає лінію фронту, мінні загородження РФ вже пройдені: Гетьман про ситуацію на Півдні
Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА
Росіяни вивезли на “оздоровлення” ще 450 українських дітей – ЦНС
Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА
Зеленський затвердив указом заміну обласних військкомів на бойових офіцерів
Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА
Ми на крок ближче до надання Україні винищувачів – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Судді МастерШефа влаштували обід у центрі Recovery: чим частували воїнів на реабілітації
МастерШеф на Recovery
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Проїзд у Києві не дорожчатиме до завершення воєнного стану – КМДА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь