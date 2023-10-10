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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зеленський анонсував запуск нового зернового коридору через Молдову в Румунію

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Уже скоро запрацює новий зерновий коридор із України через територію Молдови до Румунії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції із лідером Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті.

Він зазначив, що сьогодні обговорювалися можливі спільні дії України та Румунії “для захисту не просто портів, а всього регіону”.

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Зеленський висловив думку, що в трикутнику Україна, Румунія та Молдова можна створити “дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи”.

– І вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію. Це взірець того, як багато ми можемо зробити разом. Що матиме значення не лише для нас, а й для Європи та світу загалом, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що експорт агропродукції з України має важливе значення для гарантування світової продовольчої безпеки.

Йоганніс своєю чергою запевнив, що Румунія докладе всіх зусиль для сприяння експорту українських зернових на світові ринки. Він додав, що зараз через Румунію йде транзитом майже 60% загального експорту українського зерна.

Не перший зерновий коридор з України

22 липня 2022 року було погоджено Чорноморську зернову ініціативу для експорту української агропродукції. Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН. Аналогічний окремий документ підписала РФ.

Країна-агресор постійно блокувала роботу зернового коридору в Чорному морі. Після 17 липня 2023 року РФ вийшла з ініціативи.

Україна у відповідь відкрила нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден. Спершу ними виходили кораблі, заблоковані в українських портах через війну. Однак останнім часом цими коридорами до України прямують судна для завантаження зерном.

Експорт української агропродукції відбувається і через порти на Дунаї, інфраструктуру яких окупанти регулярно атакують ракетами та дронами.

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зерно

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, експорт зерна, Зерно, Молдова, Румунія
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