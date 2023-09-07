Альтернативний шлях: Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії

Українське зерно вже почали експортувати через порти Хорватії. Київ планує розвивати цей транспортний коридор.

Про це заявила перший віцепрем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Переговори відбулися на полях саміту ініціативи Трьох морів у Бухаресті.

– Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти… Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору, – зазначила Свириденко.

За її словами, новий логістичний маршрут буде важливим у торгівлі з Хорватією і після завершення війни.

Крім того, політики обговорили шляхи вирішення питання обмежень на експорт з України.

Серед інших питань, які піднімалися, – розмінування та розслідування воєнних злочинів РФ.

Зокрема, йшлося про локалізацію виробництва техніки для розмінування. Також обговорювалася підготовка до конференції з розмінування України, яка пройде у жовтні в Загребі – столиці Хорватії.

Пленкович запропонував допомогу в розслідуванні воєнних злочинів РФ. Йдеться про обмін досвідом зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які займаються розслідуванням злочинів, скоєних під час війни.

Як відомо, наприкінці липня Україна та Хорватія досягли домовленості про використання хорватських портів для експорту українського зерна. Йдеться про порти на Дунаї та в Адріатичному морі.

Цей альтернативний шлях експорту є важливим, оскільки РФ заблокувала продовження Чорноморської зернової ініціативи.

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