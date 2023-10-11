Після операцій Синиця та Бариня фіксується зростання звернень військових РФ – Юсов

Українська розвідка фіксує зростання звернень від військових ЗС РФ після оприлюднення інформації про дві успішні операції – Синиці з російським гелікоптером та Барині з лейтенантом Алфьоровим.

Про це заявив речник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ще кілька подібних операцій на стадії реалізації. Про їхні результати ми обов’язково почуємо, якщо це можна буде озвучити, і це не нашкодить цій операції або майбутнім. І так, після оприлюднення інформації про Синицю та Бариню фіксується зростання звернень російських військових, зокрема й офіцерів, як на лінію Хочу жить, так і окремі виходи за іншими каналами зв’язку, – наголосив він.

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За його словами, росіяни передають важливу інформацію, звертаються щодо можливого преходу на бік України, або ж щодо здачі в полон.

– Знову ж таки, кожен подібний контакт ретельно перевіряється, і це окрема операція, – додав Юсов.

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