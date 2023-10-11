После операций Синица и Барыня фиксируется рост обращений военных РФ — Юсов

Украинская разведка фиксирует рост обращений от военных ВС РФ после обнародования информации о двух успешных операциях — Синицы с российским вертолетом и Барыни с лейтенантом Алферовым.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

— Еще несколько подобных операций на стадии реализации. Об их результатах мы обязательно услышим, если это можно будет озвучить, и это не навредит этой операции или будущим. И да, после обнародования информации о Синице и Барине фиксируется рост обращений российских военных, в том числе и офицеров, как на линию Хочу жить, так и отдельные выходы по другим каналам связи, — подчеркнул он.

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По его словам, россияне передают важную информацию, обращаются относительно возможного перехода на сторону Украины, или же о сдаче в плен.

— Опять же, каждый подобный контакт тщательно проверяется, и это отдельная операция, — добавил Юсов.

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