Українці заблоковані в секторі Гази, евакуація наразі неможлива – Лубінець

За вихідні ситуація не змінилася, українці фактично заблоковані в секторі Гази, оскільки єдиний пункт пропуску Рафах, через який можна було потрапити до Єгипту, наразі повністю закритий.

Про це в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Анні Боль розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який перебуває в Каїрі.

– У нас фактично немає можливості для евакуації наших громадян з сектору Гази. Вчора я називав цифру 243, станом на сьогоднішній ранок вже 260 громадян України попросили допомогти з евакуацією. Я чітко розумів, що ця цифра буде зростати кожного дня, – наголосив він.

За його словами, також дуже важко навіть зв’язок підтримувати з цими українцями, оскільки на території сектору Гази немає світла, води і постійно зникає мобільний зв’язок.

Зараз дивляться

– Ситуація ускладнюється тим, що нам треба домовитися з трьома сторонами. Палестиною – щоб вона випустили всіх громадян України, Єгиптом – щоб прийняв їх, та Ізраїлем – щоб у цей час не проводив якусь операцію і пункт перетину Рафах був безпечний, – пояснив омбудсмен.

Своє термінове прибуття до Єгипту Лубінець пояснив тим, що на місці через свої канали комунікації та спілкування зі співробітниками МЗС країни, які відповідають за захист прав людини, швидше вирішиться питання з евакуацією.

Він уже зустрівся з місцевим омбудсменом, який запевнив, що єгипетська сторона максимально сприятиме вивезенню українців із сектору Гази, проте сам пункт Рафах наразі закритий.

– І поки ми не отримаємо від цих трьох сторін підтвердження, що він буде відкритий і почнеться евакуація громадян України, фактично вони залишатимуться заблокованими, – підсумував він.

Напередодні угруповання ХАМАС заблокувало евакуацію з сектору Гази через плани армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провести наземну операцію.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі зазначив, що таким чином терористи хочуть створити живий щит із цивільного населення.

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