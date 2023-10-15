Украинцы заблокированы в секторе Газа, эвакуация пока невозможна — Лубинец

За выходные ситуация не изменилась, украинцы фактически заблокированы в секторе Газа, поскольку единственный пункт пропуска Рафах, через который можно было попасть в Египет, пока полностью закрыт.

Об этом в интервью журналистке Фактов ICTV Анне Боль рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который находится в Каире.

— У нас фактически нет возможности для эвакуации наших граждан из сектора Газа. Вчера я называл цифру 243, по состоянию на сегодняшнее утро уже 260 граждан Украины попросили помочь с эвакуацией. Я четко понимал, что эта цифра будет расти каждый день, — подчеркнул он.

По его словам, также очень трудно даже связь поддерживать с этими украинцами, поскольку на территории сектора Газа нет света, воды и постоянно исчезает мобильная связь.

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— Ситуация осложняется тем, что нам надо договориться с тремя сторонами. Палестиной — чтобы она выпустили всех граждан Украины, Египтом — чтобы принял их, и Израилем — чтобы в это время не проводил какую-то операцию и пункт пересечения Рафах был безопасен, — пояснил омбудсмен.

Свое срочное прибытие в Египет Лубинец объяснил тем, что на месте через свои каналы коммуникации и общение с сотрудниками МИД страны, которые отвечают за защиту прав человека, быстрее решится вопрос с эвакуацией.

Он уже встретился с местным омбудсменом, который заверил, что египетская сторона будет максимально способствовать вывозу украинцев из сектора Газа, однако сам пункт Рафах пока закрыт.

— И пока мы не получим от этих трех сторон подтверждения, что он будет открыт и начнется эвакуация граждан Украины, фактически они будут оставаться заблокированными, — подытожил он.

Накануне группировка ХАМАС заблокировала эвакуацию из сектора Газа из-за планов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести наземную операцию.

Спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари отметил, что таким образом террористы хотят создать живой щит из гражданского населения.

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