Лубінець назвав кількість українців, які потребують евакуації із сектору Гази

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до єгипетської столиці Каїру для участі в налаштуванні механізму евакуації громадян із сектору Гази.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі 14 жовтня.

— Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, у секторі Газа залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Люди без світла, комунікацій, у небезпеці. Тому зараз термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти, – зазначив він.

Лубінець зауважив, що прикордонний пункт перетину Рафах між Єгиптом та сектором Гази зараз заблокований. Тому президент України Володимир Зеленський вирішив, щоб омбудсмен України терміново прибув до Єгипту для зустрічей з відповідними органами задля вирішення цього гуманітарного питання.

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Він поінформував, що працює із Нацкомісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України. Також провів зустріч із президенткою комісії Муширою Хаттаб. Основним запитанням був механізм повернення додому українців.

Раніше посольство України в Ізраїлі повідомляло, що з Ізраїля до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян.

Джерело: Дмитро Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець

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