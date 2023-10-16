Ми маємо виставити Росію за двері ОБСЄ та Європи – Кулеба

Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) врятувати від розпаду може лише виключення Росії, яка є найбільшою загрозою цій безпеці.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі, який 16 жовтня перебуває з візитом у Києві.

– Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини. Буяр очолює ОБСЄ в складний час і робить це дуже фахово й віддано, за що Україна та інші держави-учасниці йому вдячні, – наголосив дипломат.

Зараз дивляться

За його словами, Росії не потрібна безпека й співробітництво в Європі, оскільки саме країна-агресор наразі є найбільшою загрозою, вона прагне хаосу та дестабілізації.

– Я сьогодні підтвердив свою позицію, що якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку й співробітництво в Європі, маємо виставити Росію за двері ОБСЄ і за двері Європи, – заявив глава МЗС України.

У липні Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою – спонсором тероризму, а приватну військову організацію Вагнера терористичною організацією.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.