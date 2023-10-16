Мы должны выставить Россию за дверь ОБСЕ и Европы — Кулеба

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) спасти от распада может только исключение России, которая является самой большой угрозой этой безопасности.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, который 16 октября находится с визитом в Киеве.

— Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри. Буяр возглавляет ОБСЕ в сложное время и делает это очень профессионально и преданно, за что Украина и другие государства-участники ему благодарны, — подчеркнул дипломат.

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По его словам, России не нужна безопасность и сотрудничество в Европе, поскольку именно страна-агрессор сейчас является наибольшей угрозой, она стремится к хаосу и дестабилизации.

— Я сегодня подтвердил свою позицию, что если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, должны выставить Россию за дверь ОБСЕ и за дверь Европы, — заявил глава МИД Украины.

В июле Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Российскую Федерацию государством — спонсором терроризма, а частную военную организацию Вагнера террористической организацией.

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