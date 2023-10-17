ATACMS себе показали: Зеленський підтвердив отримання Україною далекобійних ракет від США

Президент Володимир Зеленський підтвердив використання Україною американських далекобійних ракет ATACMS.

Про це він заявив у вечірньому зверненні за підсумками 17 жовтня.

– Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом (Джо, – Ред.) Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – ATACMS себе показали, – заявив він.

Крім цього, глава держави розповів про засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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– Ключові воєнні та зовнішньополітичні питання. Нарада з керівником ГУР. Тривала. Щодо ключових ризиків. Відповідаємо на кожен ризик, на кожну загрозу. Потужно відповідаємо, – сказав він.

Володимир Зеленський також прокоментував доповідь міністра фінансів Сергія Марченка, який розповів президенту про зустрічі та перемовини з керівниками міжнародних фінансових інституцій.

– Нещодавно відбулися щорічні збори МВФ та Світового банку. Важлива увага до України. І важливий висновок, який є в багатьох партнерів, у різних лідерів та інституцій: глобальна стабільність, глобальна безпека, розвиток світової економіки прямо повʼязані з тим, що російська агресія проти України повинна завершитися, завершитися справедливо – відновленням міжнародного порядку, повною силою міжнародного права, – сказав він.

Президент України окремо звернув увагу на рішення Верховної Ради України, яке було необхідним для початку переговорів із Євросоюзом. Йдеться про ухвалення закону про політично значущих осіб (politically exposed persons).

Володимир Зеленський додав, що наразі в Офісі президента очікується текст закону на підпис главою держави.

– Завдання наше незмінне – цього року бути готовими відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Українську частину роботи для цього виконуємо і виконаємо. Політичне рішення про початок перемовин очікуємо від лідерів країн Євросоюзу, – сказав він.

Окремо український лідер провів підсумкову нараду щодо роботи Конгресу місцевих та регіональних влад України в цьому році.

– Це важливий і результативний майданчик прямої комунікації з громадами та розв’язання нагальних питань, які є в регіонах, взаємодії місцевої влади з усіма структурами центральної влади, з урядом, а також Верховною Радою. Я вдячний усім, хто активно працює в межах Конгресу. Зокрема, щодо того, що стосується відновлення та підготовки до зими, – сказав він.

Разом з тим Зеленський каже, що роботу Конгресу варто розширити й на більший спектр питань: і щодо соціальної сфери, і щодо звʼязку, і щодо створення робочих місць.

Щодо ситуації на фронті, то президент України подякував воїнами з 54 ОМБр, 68 окремої єгерської бригади, 25 окремої повітрянодесантної бригади на Лиманському напрямку. А також на Соледарському напрямку 92 окремій штурмовій бригаді та 93 ОМБр Холодний Яр.

Джерело : Офіс президента

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