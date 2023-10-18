Все більше українців хочуть виїхати з Гази, попит на евакуацію з Ізраїлю впав – посол

Кількість звернень українців щодо евакуації з Ізраїлю зменшилась. Водночас охочих виїхати з сектору Гази побільшало.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, вже було організовано три евакуаційні рейси з Ізраїлю, загалом вивезено близько 450 громадян.

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– Попит на евакуацію суттєво зараз впав. Це означає, що ті, хто намагався терміново евакуюватися, уже від’їхали, – сказав посол.

Корнійчук зазначив, що всі рейси були на Румунію.

Наступний евакуаційний рейс з Тель-Авіва планується на 19 число. На сайті посольства ще зареєстровано близько 1 800 громадян, які заповнили анкету і готові оплатити квитки, щоб виїхати.

Водночас ситуація з евакуацією з сектору Гази важка, відзначив посол.

Станом на сьогодні є 298 охочих виїхати, серед них двоє поранених, один важкий. Люди перебувають неподалік пропуску Рафах, щоб потрапити до Єгипту. Наразі пункт закритий.

Раніше перша леді України Олена Зеленська повідомила, що кількість українців, які загинули внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль, зросла до 13 осіб.

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