Рамштайн-17: у Міноборони сказали, коли наступне засідання
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у листопаді.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.
– Дата буде відома пізніше. Вже зрозуміло, що фокус буде на підготовці до зими, зокрема – на системах ППО, артилерії, боєприпасах. Але потреби наших військових постійно уточнюються, – наголосив він.
Павлюк також звернув увагу на те, що нещодавно авіаційну коаліцію очолили США, а наприкінці вересня у самих Штатах головою об’єднаного комітету начальників штабів став Чарльз Браун, який є генералом ВПС.
– Це дуже хороші новини для України, коли надзвичайно важливим є передання F-16 і коли весь світ за цим спостерігає. Це точно хороші новини, – додав начальник Управління преси та інформації МОУ.
За підсумками 16-го Рамштайну, який відбувся 11 жовтня у Брюсселі за участі президента Володимира Зеленського, про нові пакети військової допомоги оголосили США, Велика Британія, Норвегія та Фінляндія.
Крім того, Данія пообіцяла передати перші винищувачі F-16 на початку 2024 року, а Бельгія – у 2025 році.
Україна у рамках останнього засідання Рамштайну виступила з ініціативою створення коаліції щодо розвитку оборонної індустрії.
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