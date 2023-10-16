Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

До позицій артилеристів НГУ на Бахмутському напрямку добиратися треба понад 4 години бездоріжжям.

Артилеристи Національної гвардії України у лісах Донеччини знищують окупантів, бо ті значно активізувалися. Одразу ж за першим пристрілочним пострілом бійці готують наступний боєприпас.

Довго біля гармати затримуватися небезпечно, адже може прилетіти відповідь. Військові кажуть – аеророзвідники передали, що ціль вражено.

– Б’ємо досить часто, щойно наша аеророзвідка знаходить ціль, передають координати на мене і ми відпрацьовуємо по цій цілі. Щойно працювали по ворожій артилерії, а саме Д-30, ціль було уражено, – зазначив боєць бригади швидкого реагування Рубіж Ром.

Роботи у артилеристів вистачає і вдень, і вночі. Військові перераховують свої здобутки за останній час.

– Були й Рапіри, колони їхні йшли, одну з них знищили, коли та рухалася у сторону нашої посадки, їхнє САУ на гусеницях. Це все за минулий місяць, дуже багато цілей, – говорить боєць бригади швидкого реагування Рубіж Стіч.

Всі цілі уражено завдяки очам артилерії – аеророзвідникам. Військові кажуть, під час вильотів безпілотники часто втрачають, а вони їм конче необхідні саме зараз.

Через великі втрати у техніці та особовому складі, росіяни полюють на нашу артилерію. Спочатку проводять розвідку, після чого атакують з неба.

– Зали, Орлани, КАБи, Ланцетів дуже багато запускають. Звісно, працюють ворожа артилерія і авіація, – ділиться спостереженнями боєць бригади швидкого реагування Рубіж Ром.

Через часті обстріли змінюватися військовим на цих позиціях важко, бо доїхати сюди можна лише вночі, коли у небі немає ворожого дрона.

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