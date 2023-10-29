Невідомі безпілотники: в Криму лунають вибухи

В Чорноморському та Євпаторії, що в окупованому Криму, пролунала низка вибухів.

Перед цим в мережі з’являлись повідомлення, що на території Криму літають невідомі безпілотники.

За попередніми даними, в Чорноморському пролунало щонайменше три вибухи: спочатку два, потім ще один. Telegram-канал Кримський вітер із посиланням на очевидців пише, що працюють російські системи протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Також свідки вибухів кажуть, що перед цим чули в повітрі безпілотники. Повідомляється, що попри роботу російського ППО над територією Євпаторії продовжують літати безпілотники, про що кажуть місцеві жителі.

Місцеві проросійські спільноти підтверджують інформацію про вибухи та жаліються, що з боку жителів Криму йде відеофіксація роботи ППО окупантів: “всі це чули, не треба знімати відео”, пишуть в соцмережах.

Ані гауляйтери Криму, ані українська сторона не коментували інформацію про вибухи на півострові.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.