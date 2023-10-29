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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Невідомі безпілотники: в Криму лунають вибухи

вибух
Фото: Getty Images

В Чорноморському та Євпаторії, що в окупованому Криму, пролунала низка вибухів.

Перед цим в мережі з’являлись повідомлення, що на території Криму літають невідомі безпілотники.

За попередніми даними, в Чорноморському пролунало щонайменше три вибухи: спочатку два, потім ще один. Telegram-канал Кримський вітер із посиланням на очевидців пише, що працюють російські системи протиповітряної оборони.

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Також свідки вибухів кажуть, що перед цим чули в повітрі безпілотники. Повідомляється, що попри роботу російського ППО над територією Євпаторії продовжують літати безпілотники, про що кажуть місцеві жителі.

Місцеві проросійські спільноти підтверджують інформацію про вибухи та жаліються, що з боку жителів Криму йде відеофіксація роботи ППО окупантів: “всі це чули, не треба знімати відео”, пишуть в соцмережах.

Ані гауляйтери Криму, ані українська сторона не коментували інформацію про вибухи на півострові.

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Війна в Україні, Вибух, Крим
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