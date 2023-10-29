Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
”Путин умер”: что не так с новостью о “смерти” главы Кремля
Украина Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы

вибух
Фото: Getty Images

В Черноморском и Евпатории, что в оккупированном Крыму, прогремел ряд взрывов.

Перед этим в сети появлялись сообщения, что на территории Крыма летают неизвестные беспилотники.

По предварительным данным, в Черноморском прозвучало по меньшей мере три взрыва: сначала два, потом еще один. Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев пишет, что работают российские системы противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Также свидетели взрывов говорят, что перед этим слышали в воздухе беспилотники. Сообщается, что несмотря на работу российского ПВО над территорией Евпатории продолжают летать беспилотники, о чем говорят местные жители.

Местные пророссийские сообщества подтверждают информацию о взрывах и жалуются, что со стороны жителей Крыма идет видеофиксация работы ПВО оккупантов: “все это слышали, не надо снимать видео”, пишут в соцсетях.

Ни гауляйтеры Крыма, ни украинская сторона не комментировали информацию о взрывах на полуострове.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 613-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Иране испытали новые дроны Sina и Fateh: что о них известно
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы
Украина и США комбинируют советские системы ПВО с американскими ракетами — NYT
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы
Заместителя главы Нацполиции Тишлека отстранили от должности: в МВД назвали причину
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы
Саммит по Формуле мира, бои в Газе и ураган в Украине: главные новости 28 октября
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы
Сработает единство всех, кто помогает Украине победить рашизм — Зеленский
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь