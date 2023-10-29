Неизвестные беспилотники: в Крыму раздаются взрывы

В Черноморском и Евпатории, что в оккупированном Крыму, прогремел ряд взрывов.

Перед этим в сети появлялись сообщения, что на территории Крыма летают неизвестные беспилотники.

По предварительным данным, в Черноморском прозвучало по меньшей мере три взрыва: сначала два, потом еще один. Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев пишет, что работают российские системы противовоздушной обороны.

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Также свидетели взрывов говорят, что перед этим слышали в воздухе беспилотники. Сообщается, что несмотря на работу российского ПВО над территорией Евпатории продолжают летать беспилотники, о чем говорят местные жители.

Местные пророссийские сообщества подтверждают информацию о взрывах и жалуются, что со стороны жителей Крыма идет видеофиксация работы ПВО оккупантов: “все это слышали, не надо снимать видео”, пишут в соцсетях.

Ни гауляйтеры Крыма, ни украинская сторона не комментировали информацию о взрывах на полуострове.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 613-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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