Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена

Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена

Софія Київська оголосила тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем, а також на позолоту куполів Софійського собору на 79,43 млн грн.

Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozorro.

Джерела фінансування – державні й благодійні кошти та соціальний фонд. Переможцем тендера стало ТОВ Металева покрівля груп. Сума договору з ПДВ – 79,20 млн грн.

Зараз дивляться

Ініціатива викликала швал обурення у суспільстві. Багато українців наголошують, що зараз бюджетні кошти мають бути спрямовані насамперед на армію.

– Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти насамперед мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля недоречна, неефективне несвоєчасне необгрунтоване використання бюджетних коштів, – йдеться у зверненні Спілки ветеранів до Держаудитслужби.

Згодом, реагуючи на розголос у суспільстві, у національному заповіднику повідомили, що цього року на виконання робіт, заявлених у тендері, виділено з Державного бюджету 2 млн грн на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах. Інші роботи, зокрема й золочення, будуть виконуватись після закінчення воєнного стану.

– Вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів собору став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що про необхідність реставрації неодноразово вказувалося Міністерству культури та інформаційної політики. Але через брак фінансування питання залишалося невирішеним, а ситуація тільки погіршувалася.

Це призвело до того, що близько 23:00 14 січня 2022 року через вітер упав хрест з південно-східного купола Софійського собору. Оскільки хрести Софійського собору були встановлені приблизно в один і той самий час, це тільки підтвердило занепокоєння стосовно технічного стану інших хрестів.

Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Національний заповідник Софія Київська
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Національний заповідник Софія Київська
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Національний заповідник Софія Київська
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Національний заповідник Софія Київська
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Національний заповідник Софія Київська
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Національний заповідник Софія Київська
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена

На замовлення Національного заповідника, УкрНДІпроєктреставрація терміново розробив проєкт реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Фахівці інституту провели детальні конструкторські та науково-технологічні дослідження стану конструктивних елементів всіх куполів, хрестів та покрівлі собору.

За результатами досліджень, технічний стан конструктивної системи куполів та особливо центрального купола оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації.

– Конструкції та обшивка хрестів, їх з’єднання з підхресним яблуком до маківки та фальцеві з’єднання перебувають в гостро аварійному стані, що може в будь-який час призвести до руйнування як частини куполів, так і маківок, і хрестів, – додали у заповіднику.

Проєктна документація Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт, а також погодження Міністерства культури та інформаційної політики України.

На сьогодні за рахунок меценатських коштів виготовлено 6 хрестів та заплановано укладення угоди на виготовлення центрального хреста також за рахунок меценатів.

У Софії Київській наголосили, що виконання робіт за проєктом розраховане на 5 років, тобто – до кінця 2028 року.

Раніше у Києві спалахнув скандал через державні закупівлі для укриттів та захисних сховищ. Дніпровська районна державна адміністрація закупила дитячий конструктор на суму понад 900 тис. грн нібито для “гри та навчання” під час повітряних тривог.

Читайте також
Великому ритейлу брати участь у державних тендерах невигідно – АТБ
атб

Фото: Національний заповідник Софія Київська

Софія Київська
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Софії Київській дерева обвішали дзвіночками, які символізують вбитих Росією дітей
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
В Україну повернеться чудотворна ікона святого Миколи Мокрого – Зеленський
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
У Софії Київській представники різних церков помолилися за мир в Україні
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Російські окупанти збираються знищити Софію Київську – Ткаченко
Софія Київська
ЮНЕСКО схвалив межі буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври
софія київська

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь