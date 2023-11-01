Софія Київська хоче відреставрувати куполи за 79 млн грн, громадськість обурена

Софія Київська оголосила тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем, а також на позолоту куполів Софійського собору на 79,43 млн грн.

Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozorro.

Джерела фінансування – державні й благодійні кошти та соціальний фонд. Переможцем тендера стало ТОВ Металева покрівля груп. Сума договору з ПДВ – 79,20 млн грн.

Зараз дивляться

Ініціатива викликала швал обурення у суспільстві. Багато українців наголошують, що зараз бюджетні кошти мають бути спрямовані насамперед на армію.

– Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти насамперед мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля недоречна, неефективне несвоєчасне необгрунтоване використання бюджетних коштів, – йдеться у зверненні Спілки ветеранів до Держаудитслужби.

Згодом, реагуючи на розголос у суспільстві, у національному заповіднику повідомили, що цього року на виконання робіт, заявлених у тендері, виділено з Державного бюджету 2 млн грн на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах. Інші роботи, зокрема й золочення, будуть виконуватись після закінчення воєнного стану.

– Вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів собору став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що про необхідність реставрації неодноразово вказувалося Міністерству культури та інформаційної політики. Але через брак фінансування питання залишалося невирішеним, а ситуація тільки погіршувалася.

Це призвело до того, що близько 23:00 14 січня 2022 року через вітер упав хрест з південно-східного купола Софійського собору. Оскільки хрести Софійського собору були встановлені приблизно в один і той самий час, це тільки підтвердило занепокоєння стосовно технічного стану інших хрестів.

На замовлення Національного заповідника, УкрНДІпроєктреставрація терміново розробив проєкт реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору.

Фахівці інституту провели детальні конструкторські та науково-технологічні дослідження стану конструктивних елементів всіх куполів, хрестів та покрівлі собору.

За результатами досліджень, технічний стан конструктивної системи куполів та особливо центрального купола оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації.

– Конструкції та обшивка хрестів, їх з’єднання з підхресним яблуком до маківки та фальцеві з’єднання перебувають в гостро аварійному стані, що може в будь-який час призвести до руйнування як частини куполів, так і маківок, і хрестів, – додали у заповіднику.

Проєктна документація Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт, а також погодження Міністерства культури та інформаційної політики України.

На сьогодні за рахунок меценатських коштів виготовлено 6 хрестів та заплановано укладення угоди на виготовлення центрального хреста також за рахунок меценатів.

У Софії Київській наголосили, що виконання робіт за проєктом розраховане на 5 років, тобто – до кінця 2028 року.

Раніше у Києві спалахнув скандал через державні закупівлі для укриттів та захисних сховищ. Дніпровська районна державна адміністрація закупила дитячий конструктор на суму понад 900 тис. грн нібито для “гри та навчання” під час повітряних тривог.

Фото: Національний заповідник Софія Київська

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.