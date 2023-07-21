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Політика
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ткаченко подав у відставку з посади глави Мінкульту

Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко подав заяву на відставку з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це повідомив Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

– Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання, – написав він.

Ткаченко додав, що культура під час війни є важливою, бо це “війна не тільки за території, а за людей”.

– А люди – це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших, – додав він.

Повідомленню Ткаченка передувало звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він попросив прем’єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути нову кандидатуру на посаду очільника Мінкульту.

Додамо, останніми днями навколо Міністерства культури фігурувало декілька скандалів. Останнім з них стало державне замовлення на створення 24-серійного комедійного серіалу СМТ Інгулець. На зйомки серіалу було заплановано надати 33 млн 600 тис. гривень, а до виробництва долучити компанія Прототип Продакшн, яка належить шоумену, телеведучому та продюсеру Юрію Горбунову.

Крім телесеріалу, Міністерством культури також були обурені через витрати з держбюджети, які могли здатись недоречними під час війни.

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Джерело: УНІАН
Війна в Україні, Мінкульт, Олександр Ткаченко
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