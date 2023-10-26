Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз посилити санкції проти РФ за агресію. Він зазначив, що новий, 12-й санкційний пакет ЄС має бути потужнішим за попередні.

Таку заяву президент зробив під час звернення до учасників засідання Європейської ради за допомогою відеозв’язку.

– Обговорюється новий, 12-й пакет санкцій ЄС. Маємо врахувати досвід усіх попередніх пакетів. І потужність нового санкційного кроку ЄС має бути більшою, ніж у попередніх, – наголосив Зеленський.

Він закликав знизити цінову стелю на російську нафту, оскільки нинішня “працює зовсім не так ефективно”, як мала б. Президент додав, що потрібне й посилення механізмів контролю за цим.

За словами Зеленського, до цього процесу мають долучитися партнери з Великої сімки (G7) та Великої двадцятки (G20).

Крім того, він згадав про боротьбу з обходом санкцій. Йдеться про відповідальність для посередників у Європі та інших регіонах, які допомагають РФ уникати обмежень.

– Я дякую за санкційний тиск на Росію… Ключове зараз – щоб усі санкції працювали на повну та щоб Росія не могла їх обходити. Ми бачимо, що це стало одним із топових завдань для Кремля – маніпулювати санкціями, – заявив Зеленський.

Окремо він наголосив, що Росія має відчути ціну своєї агресії. А тому активи РФ і пов’язаних із нею осіб “в усіх доступних юрисдикціях мають бути заморожені та спрямовані на компенсацію шкоди від російського терору”. Зеленський уточнив, що це буде утвердженням сили права.

Новий пакет санкцій проти РФ: що відомо

Цими днями мали стартувати консультації щодо деталей 12-го санкційного пакету проти РФ.

За даними західних ЗМІ, насамперед він має стосуватися торговельних обмежень щодо російських діамантів.

Серед інших пропозицій – заборона нових угод із компанією Росатом, припинення купівлі російського урану, скрапленого газу та сталі, блокування IT-послуг для російських компаній і припинення експорту лазерних технологій.

Євросоюз затвердив 11-й пакет персональних і економічних санкцій проти РФ ще в червні. Тож санкційна пауза затягнулася.

Джерело : Офіс президента

