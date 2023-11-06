Польські страйкарі заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску з Україною

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали анонсований раніше страйк. Через це спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною.

ЗМІ повідомляють, що пропускна спроможність — не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

Польські перевізники близько 14:00 почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску Краківець – Корчова, Ягодин – Дорохуськ та Рава-Руська – Хребене.

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Страйк перевізників з боку Польщі

Інформацію про страйки у цих трьох пунктах пропуску з боку Польщі підтвердили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У ДПСУ зауважили, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

— За наявною інформацією, організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас протестувальники планують пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, за наявними даними, організатори дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легковому транспорту.

Чого вимагають страйкарі

За інформацією польських ЗМІ, польські перевізники мають намір страйкувати до 3 січня 2024 року.

— Ми не вимагаємо невідомо чого, ми хочемо повернення до нормальності, як було перед війною, до тих 160 тис. дозволів, а не так, як зараз. Польський кордон на цей час перетнуло вже 880 тис. українських машин – це величезна кількість. Переважно ці вантажівки приїжджають порожні, беруть товар у Польщі і везуть по Європі. Забирають нашу роботу, – сказав один зі страйкарів ЗМІ.

Інший польський перевізник додав: Ми не проти українських перевізників. Ми не хочемо непорозумінь з ними, щоби хтось вбивав клин між нами. Ми маємо претензії через те, що нас ніхто не слухає. Наш ринок просто занедбаний, як це було з фермерами.

Вони висунули низку умов:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту – Ред.);

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії перебувають не на території ЄС;

окрему чергу в е-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи Шлях.

Причиною своїх страйків поляки називають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Скриншот: відео Радіо Свобода

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