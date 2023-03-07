У боях за Бахмут загинув Герой України Дмитро Коцюбайло – Зеленський

Березень, 07 в 19:13

Сьогодні, 7 березня, в бою за Бахмут загинув Герой України, боєць 67 окремої механізованої бригади Дмитро Коцюбайло, якого знають за позивним Да Вінчі.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, воїн з 2014 року захищав свободу України.

– Доброволець, людина-символ, людина-хоробрість Дмитро Коцюбайло. Боєць 67 окремої механізованої бригади, комбат. Загинув у бою під Бахмутом, в бою за Україну. З 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших Героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України, – зазначив глава держави.

Уже понад дев’ять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України, зазначив президент.

Зараз дивляться

– Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила. Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну, – переконаний Зеленський.