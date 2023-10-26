Вступ до ЄС та НАТО: соціологи з’ясували, скільки українців довіряють цим блокам

Більшість українців відчувають довіру до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні.

За даними соціологів, 65% респондентів довіряють Євросоюзу (не довіряють чверть опитаних – 25%).

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НАТО довіряють 59% українців (не довіряють – 28%).

– Значна частка тих, хто не довіряє, може бути пов’язаною з відчуттям недостатності (або недостатньої швидкості чи рішучості) підтримки України під час вторгнення, – наголошується в результатах опитування.

Наприклад, 75% респондентів визнали допомогу від Євросоюзу корисною. Водночас лише 34% вважають її достатньою, а 56% опитаних назвали допомогу від ЄС недостатньою.

Яким ще інституціям довіряють українці

Соціологи наголошують, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україні спостерігається ефект “згуртування навколо прапора”.

Серед українців зріс рівень довіри до державних органів, особливо до президента. Йому зараз довіряють 73% респондентів, не довіряють – 21%.

Крім того, 54% опитаних заявили, що довіряють Кабінету міністрів (не довіряють – 38%). 49% довіряють регіональним (військовим) адміністраціям, а не довіряють 34%.

Ще 51% довіряють місцевій владі (не довіряють – 38%). Громадські організації також мають позитивний баланс довіри-недовіри (50% довіряють і 31% не довіряють).

Рівень довіри та недовіри до ООН приблизно однаковий: 42% опитаних довіряють цій організації, а 43% дотримуються протилежної думки.

Опитування відбувалося протягом 4-20 вересня 2023 року. Соціологи використали метод особистих (face-to-face) інтерв’ю.

Було опитано 2005 респондентів від 18 років в усіх регіонах України, підконтрольних українському уряду, окрім Херсонської і Донецької областей. В цих двох регіонах дослідження не проводили через складну ситуацію з безпекою. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Вступ України до ЄС і НАТО: що відомо

У червні 2022 року всі країни-члени ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку. Одночасно з цим Київ отримав від Єврокомісії сім рекомендацій, які потрібно виконати, перш ніж стартують офіційні переговори про членство.

У листопаді очікується доповідь Єврокомісії щодо прогресу України.

Наприкінці вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. На

Вільнюському саміті військового блоку союзники прибрали План дій щодо членства з вимог до України. Водночас зазначалося, що НАТО запросить нашу країну до членства, коли з цим погодяться союзники та дозволять умови.

Джерело : КМІС

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