Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Суспільство Опитування
Опитування
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вступ до ЄС та НАТО: соціологи з’ясували, скільки українців довіряють цим блокам

Україна-НАТО
Фото: Unsplash

Більшість українців відчувають довіру до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні.

За даними соціологів, 65% респондентів довіряють Євросоюзу (не довіряють чверть опитаних – 25%).

Зараз дивляться

НАТО довіряють 59% українців (не довіряють – 28%).

– Значна частка тих, хто не довіряє, може бути пов’язаною з відчуттям недостатності (або недостатньої швидкості чи рішучості) підтримки України під час вторгнення, – наголошується в результатах опитування.

Наприклад, 75% респондентів визнали допомогу від Євросоюзу корисною. Водночас лише 34% вважають її достатньою, а 56% опитаних назвали допомогу від ЄС недостатньою.

Опитування КМІС

Інфографіка: КМІС

Яким ще інституціям довіряють українці

Соціологи наголошують, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україні спостерігається ефект “згуртування навколо прапора”.

Серед українців зріс рівень довіри до державних органів, особливо до президента. Йому зараз довіряють 73% респондентів, не довіряють – 21%.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Опитування КМІС

Інфографіка: КМІС

Крім того, 54% опитаних заявили, що довіряють Кабінету міністрів (не довіряють – 38%). 49% довіряють регіональним (військовим) адміністраціям, а не довіряють 34%.

Ще 51% довіряють місцевій владі (не довіряють – 38%). Громадські організації також мають позитивний баланс довіри-недовіри (50% довіряють і 31% не довіряють).

Рівень довіри та недовіри до ООН приблизно однаковий: 42% опитаних довіряють цій організації, а 43% дотримуються протилежної думки.

Опитування відбувалося протягом 4-20 вересня 2023 року. Соціологи використали метод особистих (face-to-face) інтерв’ю.

Було опитано 2005 респондентів від 18 років в усіх регіонах України, підконтрольних українському уряду, окрім Херсонської і Донецької областей. В цих двох регіонах дослідження не проводили через складну ситуацію з безпекою. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Вступ України до ЄС і НАТО: що відомо

У червні 2022 року всі країни-члени ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку. Одночасно з цим Київ отримав від Єврокомісії сім рекомендацій, які потрібно виконати, перш ніж стартують офіційні переговори про членство.

У листопаді очікується доповідь Єврокомісії щодо прогресу України.

Наприкінці вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. На

Вільнюському саміті військового блоку союзники прибрали План дій щодо членства з вимог до України. Водночас зазначалося, що НАТО запросить нашу країну до членства, коли з цим погодяться союзники та дозволять умови.

Читайте також
Усі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом блоку – Столтенберг
Єнс Столтенберг

Джерело: КМІС
Європейський Союз, НАТО, Опитування, Україна-ЄС, Україна-НАТО, Українці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
12-й пакет санкцій ЄС може обмежити торгівлю Росії на €5 млрд – ЗМІ
діаманти
Україна отримає €335 млн допомоги від Єврокомісії – Шмигаль
Єврокомісія
В МЗС України підтвердили загибель 21 українця в Ізраїлі та 4 – у секторі Гази
Вступ до ЄС та НАТО: соціологи з’ясували, скільки українців довіряють цим блокам
Наприкінці тижня: Кулеба анонсував новини щодо членства України в ЄС
Україна ЄС
Як українці ставляться до проведення виборів під час війни – опитування
Володимир Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Вступ до ЄС та НАТО: соціологи з’ясували, скільки українців довіряють цим блокам
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Вступ до ЄС та НАТО: соціологи з’ясували, скільки українців довіряють цим блокам
Пекло для майбутніх водіїв: чому доводиться годинами стояти в чергах, щоб потрапити на іспит
посвідчення водія
Вибухи у Миргороді | Шторм Z готуються йти на Авдіївку | Новини Факти ICTV за 31.10.2023
Вступ до ЄС та НАТО: соціологи з’ясували, скільки українців довіряють цим блокам
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь