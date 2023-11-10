Із сектору Гази вдалося евакуювати ще 160 громадян України – Зеленський
Із сектору Гази протягом минулої доби вдалося евакуювати ще 160 громадян України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед врятованих є і дев’ятеро громадян Молдови.
– За минулу добу Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови, – зазначив глава держави.
Загалом цього тижня з сектору Гази було врятовано 203 українських громадянина.
– Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був, – наголосив Зеленський.
Евакуація з сектору Гази: що відомо
7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та прорвалися на територію країни з сектору Гази.
Ізраїль у відповідь оголосив про стан війни та почав завдавати ударів по об’єктах ХАМАС у Газі. Згодом ізраїльська армія розпочала наземну операцію.
На цьому тлі сотні громадян України висловили бажання евакуюватися з сектору Гази. Серед них багато жінок та дітей. Однак тривалий час така можливість була заблокована.
7 листопада в посольстві України в Ізраїлі повідомили, що перша група українців (101 особа) отримала дозвіл на евакуацію з Гази. Ввечері того ж дня першу групу громадян України (20 осіб) випустили через КПП з Єгиптом.
8 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно евакуювала із сектору Гази 43 українців.
Фото: ГУР Міноборони України
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