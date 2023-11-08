Пропустили першу групу: із сектору Гази почали випускати українців
З сектору Гази розпочалась евакуація українців і вже вдалось випустити першу групу громадян України через КПП з Єгиптом.
Про це Суспільному розповіли у посольстві України в Єгипті.
Як пише Суспільне із посиланням на місцевого жителя, громадянина України, який на місці координує українців, станом на 17:00 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей.
На кордоні з Єгиптом їх мали зустріти представники посольства.
Як повідомив Суспільному посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Сектору Гази.
– Перший дозвіл отримали, скільки пройдуть людей по факту — побачимо ввечері, — повідомив Корнійчук.
За його словами, співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.
Евакуація із сектору Гази
Ще зранку 7 листопада посол Корнійчук повідомляв, що на вівторок має відбутись перший етап евакуації українців із сектору Гази.
Контрольно-пропускний пункт Рафах між Сектором Гази та Єгиптом, через який евакуюють іноземців, почав свою роботу 1 листопада. Крім іноземців, через нього також пропускають палестинців із закордонними паспортами.
За попередніми даними, Катар домовився з Ізраїлем, Єгиптом і угрупуванням ХАМАС про відкриття переходу, хоча поки що неясно, на який термін.
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