Працює Морський малюк. З’явилося відео липневої атаки дроном на Кримський міст

Служба безпеки України передала CNN ексклюзивні кадри використання експериментального морського безпілотника для атаки на незаконно збудований Кримський міст 17 липня.

Журналісти вказують, що СБУ вперше відкрито взяла на себе відповідальність за операцію.

Також глава СБУ Василь Малюк розповів подробиці удару.

За його словами, використаний безпілотник має назву Морський малюк, він став результатом багатомісячної розробки, яка розпочалася одразу після вторгнення.

– Морські безпілотники – це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. Нещодавно за допомогою цих безпілотників ми успішно уразили Кримський міст, великий десантний корабель Оленегорский Горняк та танкер SIG, – сказав він.

СБУ надала журналістам відео липневої атаки, на якому було показано екран пілота за кілька хвилин до того, як дрон доставив до 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор мосту.

Джерела в службі також надали CNN два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці моста, а потім приблизно за п’ять хвилин ще один удар безпілотника по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

– Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів, – наголосив Малюк.

Глава Служби безпеки також взяв на себе відповідальність за першу атаку на незаконний Кримський міст 8 жовтня, але не надав подробиць.

Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що Україна зможе перемогти у війні проти РФ, якщо ізолює Крим і зробить його неприступним для російських військ.

Джерело : CNN

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