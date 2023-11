Важливий елемент війни на морі: що відомо про українські морські дрони та де їх застосовували

Рівно рік тому Україна започаткувала історію першого в світі флоту морських дронів. Невеликі надводні апарати змінили ситуацію в Чорному морі, ставши реальною загрозою для російського флоту.

Що відомо про українські морські дрони та операції за їхньою участю – далі в матеріалі.

Флот морських дронів: з чого все почалося

Історія створення першого в світі флоту морських дронів бере свій початок 11 листопада 2022 року. Саме тоді було оголошено збір коштів на формування флоту через фандрейзингову платформу United24.

Зазначалося, що головним завданням безекіпажних ударних катерів є “захист акваторії українських морів і мирних міст від крилатих ракет, які російські війська запускають із кораблів”. Серед інших завдань – розблокування зернового коридору для цивільних торгових суден і виконання секретних місій.

Першою метою було зібрати кошти на 100 морських дронів української розробки. Вартість одного апарата становить 10 млн грн.

Лише за перший день вдалося зібрати понад 120 млн грн. А за три дні люди з усього світу задонатили понад 200 млн грн.

Станом на початок березня 2023 року до ініціативи долучилися понад 50 компаній. А сума добровільних внесків перетнула позначку в 500 млн грн.

Перший морський дрон, на який зібрали кошти, дістав назву Херсон – на честь деокупованого Збройними силами України міста. Дата звільнення – 11 листопада – збіглася з днем запуску збору коштів на флот.

Для ще трьох перших дронів обрали назви Севастополь, Маріуполь і Бахмут.

Народ Литви разом із журналістом Андрюсом Тапінасом зібрали кошти на три надводні апарати, обравши для них красномовні назви: Peace Да, Peace Дець і Peace Дюк.

In an outstanding display of solidarity, Lithuanians have already raised money for 3 naval drones. They send messages to the????????ships by the naming the drones: ????Peace Dec

????Peace Da

????Peace Duke#FleetOfNavalDrones pic.twitter.com/nRCLgQ3f71 — UNITED24 (@U24_gov_ua) November 24, 2022

Що відомо про характеристики морських дронів

Загальні тактико-технічні характеристики морських дронів оприлюднено на сайті платформи United24:

довжина апарата становить 5,5 м;

повна вага може сягати 1000 кг;

операційний радіус дії – до 400 км, а дальність ходу – до 800 км;

автономність – до 60 годин;

бойове навантаження – до 200 кг;

максимальна швидкість – 80 км/год.

Дрони оснащені: системою автопілотування, відеопідсистемами (зокрема нічного бачення), спеціальним зв’язком, захищеним від впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), резервними модулями зв’язку та бойовою частиною.

До комплекту також входить наземна автономна станція управління, системи транспортування та зберігання дронів.

На United24 є коротке відео, на якому продемонстровано деякі деталі та зовнішній вигляд безпілотних надводних апаратів.

Ukraine is creating the world’s first Fleet of Naval Drones — so, we are launching our biggest fundraiser yet????It will protect the????????waters, prevent cities from being struck by missiles, and also help unlock corridors for civilian ships that transport grain. #FleetOfNavalDrones pic.twitter.com/9V07vqZXkl — UNITED24 (@U24_gov_ua) November 11, 2022

Зазначається, що це “унікальна українська розробка” багатопрофільного призначення. Морські дрони здатні брати участь у:

дальній розвідці;

спостереженні за береговою активністю;

супроводі та підтримці традиційного флоту;

конвоюванні торгових суден;

коригуванні ракетних уражень та артилерії.

Крім того, вони можуть захищати українські пункти базування та протидіяти десантним операціям ворога.

– Морські дрони – унікальний продукт, створений українцями під час повномасштабного вторгнення для боротьби з Чорноморським флотом РФ, – наголосив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що відомо про модифікації морських дронів

Морські дрони – це засекречена українська розробка. Тому зі зрозумілих причин офіційні дані про кількість виготовлених апаратів та їхні різновиди не озвучувалися.

У Міністерстві цифрової трансформації нещодавно зазначали, що “сьогодні вже є декілька модифікацій і моделей такого озброєння”, не навівши інших деталей.

Та все ж деяку інформацію можна знайти у відкритих джерелах.

• Magura V5

Наприкінці липня цього року українське державне підприємство Спецтехноекпорт представило новітню розробку – морський автономний дрон Magura V5 на міжнародній виставці озброєння в Туреччині. Про це, зокрема, писала Українська служба BBC.

Назва дрону має подвійне значення. По-перше це абревіатура: Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus –морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат. А по-друге, Магура в слов’янській міфології – крилата та войовнича дочка громовержця Перуна, яка підбадьорює воїнів на полі бою.

Журналісти з посиланням на Спецтехноекпорт повідомляли, що Magura V5 має такі тактико-технічні характеристики:

довжина – 5,5 м, ширина – 1,5 м, висота над ватерлінією – 0,5 м;

крейсерська швидкість – 22 морських вузли (40,7 км/год), а максимальна – 42 вузлів (майже 78 км/год);

дальність роботи – 450 морських миль (близько 833 км);

навантаження – 320 кг (тобто дрон може нести близько 300 кг вибухівки);

керування за допомогою супутникового зв’язку або радіомережі;

відеокамера на носі дрона, яка передає зображення в режимі онлайн.

У матеріалі BBC йдеться, що цей безекіпажний катер може виконувати цілу низку завдань: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальна операція, мінна боротьба, охорона флоту і виконання бойових завдань.

Обслуговувати дрон можуть лише декілька осіб, включно з оператором. Не виключено, що Magura V5 може працювати роєм, тобто у складі кількох безпілотників.

За кілька днів після виставки в Туреччині американський телеканал CNN оприлюднив ексклюзивний сюжет про новітній український морський дрон.

‘Faster than anything else in the Black Sea’: See Ukraine’s latest sea drone https://t.co/P8j2y7uD06 pic.twitter.com/uT6n95UFAl — CNN International (@cnni) July 29, 2023

У відео показали апарат, зовні схожий на Magura V5. Зазначалося, що дрони здатні перевозити до 300 кг вибухівки на відстань до 800 км.

А у вересні компанія Спецтехноекспорт оприлюднила фото з виставки в Лондоні, на яких можна помітити виставковий зразок Magura V5.

– Наприкінці 2022 року було презентовано дрон, який міг плавати на відстань 400 км і нести на борту 200 кг вибухівки. Magura – це новий етап. Збільшено удвічі відстань плавання до 800 км. Збільшено бойову частину до 350 кг, – зазначав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

• Морський малюк

Достеменно відомо і про ще один вид надводних дронів – Морський малюк (SeaBaby). Вони є технічною розробкою Служби безпеки України.

Спецслужба показала, який вигляд мають ці безпілотники, 16 серпня.

– Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря, – наголосив глава СБУ Василь Малюк в ексклюзивному коментарі CNN.

За його словами, до цієї розробки не мають стосунку жодні приватні компанії. Над виготовленням SeaBaby працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

• Кілька поколінь дронів

Незалежний військовий OSINT-аналітик, фахівець із морських військових питань Ейч-Ай Саттон (H I Sutton) в одній зі своїх статей виділив кілька поколінь українських морських дронів.

– Деякі з них можуть мати стосунок до ВМС України або можуть бути розроблені спецслужбами. Інші можуть бути приватними ініціативами, що спираються на комерційне чи краудфандингове фінансування, – вважає експерт.

До першого покоління морських дронів аналітик зарахував апарати, які “є чимось середнім між гідроциклом та каное”. Вони, ймовірно, здійснили атаку на російські кораблі біля Севастополя 29 жовтня 2022 року. Саме на ці дрони, мабуть, і оголошували збір коштів на United24 рік тому.

До другого покоління, на думку Саттона, належать дрони Magura V5.

Ще одне покоління – Морський малюк (SeaBaby), який “здається більшим, ніж Magura, але так само компактним”.

**UPDATE** The increasing number of observed variations to #Ukraine‘s maritime drones -> https://t.co/cAahpLfaMs pic.twitter.com/35YBCiG02X — H I Sutton (@CovertShores) July 29, 2023

За словами аналітика, біля Севастополя “також були помічені простіші морські дрони”, однак незрозуміло, несли вони бойове навантаження чи використовувалися як приманки.

• Підводні морські дрони

Відомо, що Україна працює і над підводними морськими дронами. Зокрема, було презентовано проєкт дрона Марічка, який нагадує торпеду. Розробники стверджували, що цей апарат здатен знищувати десантні кораблі, катери, субмарини, ракетоносії, берегові укріплення й опори мостів на відстані понад 1 тис. км.

Марічка може тривалий час перебувати в режимі очікування і запускатися за таймером або сигналом для виконання завдання.

Ще один підводний дрон, про який повідомлялося, має назву Толока (Toloka TLK-150). Це доволі невеликий апарат завдовжки 2,5 м.

TLK-150 має високу щоглу з камерами та засобами зв’язку. Не виключено, що камера може застосовуватися як перископ для збору розвідданих поблизу ворожого берега.

За даними ЗМІ, Україна має проєкти і двох більших моделей дронів – TLK-400 і TLK-1000.

Операції з морськими дронами

Українські морські дрони уже продемонстрували, що здатні дістати кораблі РФ практично в будь-якій точці Чорного моря.

– Ми бачимо, як технологічна розробка вартістю $250 тис. дозволяє оборонятися від кораблів, які коштують $50 млн чи й навіть $1 млрд. Разом українці створюють технологічну історію, – зазначав з цього приводу віцепрем’єр Михайло Федоров.

Окупанти ще у вересні стверджували, що виявили біля берегів Севастополя “невпізнаний безпілотний надводний апарат”.

Проте перша підтверджена атака на російські судна сталася 29 жовтня 2022 року морські дрони атакували кораблі Чорноморського флоту РФ у районі бухти тимчасово окупованого Севастополя.

У РФ тоді визнали пошкодження лише тральщика Иван Голубец. Однак військові експерти та OSINT-аналітики повідомляли про ураження ще кількох кораблів, зокрема фрегата Адмирал Макаров. Він є носієм крилатих ракет Калібр, якими РФ обстрілює України. Після затоплення крейсера Москва цей фрегат вважався флагманом російського Чорноморського флоту.

Згодом Україна підтвердила причетність до цієї атаки та ураження трьох російських кораблів.

– 29 жовтня 2022-го сталася перша морська атака в історії, здійснена виключно безпілотними засобами. Морські дрони атакували російський флот у Севастополі. Вони вразили три кораблі РФ, зокрема флагман Адмирал Макаров. Росія втратила беззаперечну перевагу на воді, – наголошується на сайті Офісу президента України.

Після цієї операції Росія оголошувала про вихід із зернової угоди.

24 травня 2023 року біля Криму було атаковано російський розвідувальний корабель Иван Хурс. Під удари судно потрапило в акваторії Чорного моря після проходження протоки Босфор.

Ще однією знаковою операцією стало друге ураження незаконно збудованого Керченського (Кримського) мосту, який з’єднує тимчасово окупований Крим із територією РФ. Атака відбулася 17 липня 2023 року. Тоді повністю обвалився один проліт, а ще один був пошкоджений.

Про те, що до цього причетні українські дрони, спочатку повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки.

Згодом це підтвердив керівник СБУ Василь Малюк. За його словами, Керченський міст успішно атакували надводні дрони Морський малюк (SeaBaby), обладнані бойовою частиною у 850 кг вибухівки. Вони вдарили по опорі мосту в ніч на 17 липня.

Операцію провели спільно СБУ та Військово-морські сили ЗСУ.

Спецслужба також передала CNN ексклюзивні кадри застосування безпілотників для липневої атаки на міст. На відео видно екран пілота за кілька хвилин до того, як дрон доставив вибухівку до однієї з бетонних опор.

Крім того, джерела в службі надали CNN записи з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці мосту, а потім – ще один удар по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

Exclusive: Video footage shows the moment Ukraine used an experimental drone to attack a Russian bridge, as its security services warn more assaults will follow. https://t.co/Ee3J4C1TX4 pic.twitter.com/dWL0ndtUXI — CNN International (@cnni) August 16, 2023

4 серпня СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська (Краснодарський край РФ). Було пошкоджено великий десантний корабель Оленегорский горняк.

У цьому випадку був застосований дрон SeaBaby з 450 кг вибухівки. Корабель дістав серйозну пробоїну, що унеможливило виконання ним бойових завдань.

Морський малюк попрацював і в ніч на 5 серпня, підбивши російський нафтовий танкер SIG у районі Керченського мосту. Дрон був оснащений 450 кг бойової частини. Танкер транспортував паливо для російських військ.

Ukraine opens a new chapter in the history of naval warfare. ????: @United24media pic.twitter.com/uLmH6b0MBW — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 31, 2023

18 серпня окупанти скаржилися на атаку морських дронів на два судна Чорноморського флоту РФ: сторожовий корабель Пытливый і патрульний Василий Быков.

А в ніч проти 14 вересня українські військові вразили в Чорному морі російські патрульні кораблі Василий Быков та Сергей Котов. Цей факт підтвердили в ГУР. Судно Сергей Котов дістало пошкодження ґвинта та пробоїну.

Цього ж дня експериментальний дрон СБУ SeaBaby вразив російський ракетний корабель Самум поблизу Севастопольської бухти. Судно зазнало значних пошкоджень, втратило хід і накренилося на правий борт. Тож окупантам довелося його тягнути на ремонт.

11 жовтня дістав пошкодження великий патрульний корабель Павел Державин. Це сталося поблизу окупованого Севастополя.

А 13 жовтня стало справжньою “чорною п’ятницею” для Чорноморського флоту РФ. Того дня неподалік Севастополя був вдруге уражений корабель Павел Державин, а також буксир Профессор Николай Муру, який прямував йому на допомогу.

Крім того, на рейді в Севастополі 13 жовтня вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М. ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ стверджували, що ці атаки здійснили дрони Морський малюк з експериментальним озброєнням.

Остання з відомих успішних операцій відбулася в ніч на 10 листопада в районі бухти біля селища Чорноморське в окупованому Криму. Її реалізувало Головне управління розвідки.

Внаслідок атаки надводних ударних дронів були знищені два малі десантні катери РФ: один – проєкту 1176 Акула, інший – проєкту 11770 Серна.

В момент атаки на суднах перебував екіпаж і розміщувалася завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Обидва судна пішли на дно.

РФ використовувала малі десантні катери класу Серна під час окупації острова Зміїний – для перекидання військової техніки та десанту. Таке судно може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи. Росіяни також розміщували на борту таких катерів зенітно-ракетні комплекси Тор для прикриття свого угруповання на Зміїному та в Чорному морі.

Створення бригади морських дронів

У складі Військово-морських сил ЗСУ сформували окрему бригаду морських дронів. Про це стало відомо під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня 2023 року.

Тоді на Софійській площі в центрі Києва президент Володимир Зеленський вручав державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.

Бойовий прапор отримала і 385 окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення ВМС ЗСУ.

Про цю бригаду відомо небагато. На одному з брифінгів речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що вона використовує різні типи дронів: підводні та надводні, для розвідки, розмінування та вогневого ураження ворога.

За словами Плетенчука, росіяни намагаються уникати зустрічі із морськими дронами.

– Вони намагаються ховатися за тимчасово окупованим Кримом… Російські кораблі здебільшого знаходяться або в себе в бухтах, де вони захищені боновими загородженнями та різними системами охорони. Або тримаються ближче до Новоросійська – це друга військово-морська база у Чорному морі ЧФ РФ. Основна – це Севастополь, – пояснював він.

Вплив на ситуацію в Чорному морі

Безекіпажні катери змінили баланс сил у Чорному морі. Після серії ударів і спецоперацій України окупанти були змушені перемістити частину кораблів із бухти Севастополя у Новоросійськ.

В українській розвідці пояснювали, що морські дроні – досить ефективний спосіб боротьби із флотом РФ, оскільки ціна такого безпілотника неспівставна з вартістю бойового корабля.

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, ці БпЛА є зброєю, яка допомагає паралізувати діяльність російського флоту, попри те, що окупанти знищують 60-70% дронів.

Як зазначив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, надводні дрони відіграють дуже важливу роль у нинішній війні в Чорному морі.

– Україна має значні успіхи у війні на морі. Свідченням цього є те, що завдаються удари по російських кораблях, ракетних катерах, десантних суднах, – пояснив Мусієнко.

Військовий експерт додав, що ворог зараз остерігається активної діяльності, виходів у море, особливо в північно-західну акваторію, оскільки боїться наших морських дронів.

– Це один із тих видів озброєння, який якраз допоможе нам знищити Чорноморський флот або зменшити його можливості. Надводні дрони і ракети – це те, що працює, – наголосив Мусієнко.

