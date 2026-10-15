Як відомо, Су-34 і Су-35 вважаються одними з найсучасніших літаків РФ. Їх виробництво в умовах санкцій триваліше і проблематичніше, ніж раніше, але воно можливе.

Скільки Су-34 в Росії та яку кількість цих літаків РФ може виробляти за рік – читайте в матеріалі.

Скільки Су-34 в Росії побудували – усе, що відомо

Російські заяви про виробництво бомбардувальників Су-34 викликають сумніви через розбіжності з оцінками західних аналітиків.

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У липні 2026 року видання Defense Express звернуло увагу на дані російського Центру аналізу стратегій і технологій (ЦАСТ), який стверджував, що у 2024 році Повітряно-космічні сили РФ отримали 16 Су-34, а у 2025 році — ще 18.

За цими підрахунками, загальна кількість виготовлених літаків цього типу, включно із сімома передсерійними машинами, сягнула 212 одиниць.

Однак ці показники суттєво відрізняються від попередніх оцінок. Зокрема, польське видання Defence24 вважало, що у 2022 році Росія могла отримати 10 нових Су-34, у 2023 році — шість, а у 2024 році — ще 10. Отже, за перші три роки повномасштабної війни йдеться приблизно про 26 літаків.

Видання Defense Express припускало, що або російське виробництво справді наростило темпи, або заявлену кількість переданих бомбардувальників могли завищити.

Нові дані з’явилися 10 жовтня, коли видання Defense Express проаналізувало повідомлення про передачу другої партії Су-34 російським військовим у 2026 році. Як і раніше, точну кількість літаків у партії не розкрили.

Видання звернуло увагу, що у 2025 році Росія нібито передала сім партій загальною кількістю 18 Су-34, а у 2024 році — шість партій із 16 літаків. Якщо ці дані правдиві, середня кількість машин у кожній партії становила приблизно два-три літаки.

Окремо Defense Express звернуло увагу на експортний контракт з Алжиром. На початку 2026 року з’явилася інформація про передачу цій країні перших чотирьох Су-34 із замовленої партії.

Тому видання припустило, що Росія могла спрямувати частину виробничих ресурсів на виконання експортного замовлення, через що постачання літаків власним Повітряно-космічним силам могло скоротитися.

Таким чином, жовтневий аналіз Defense Express доповнив липневі сумніви щодо російських заяв про виробництво Су-34.

Однак точна кількість виготовлених і переданих літаків залишається невідомою, адже російська сторона не розкриває чисельність машин у партіях, а незалежні оцінки відрізняються.

Скільки Су-34 залишилося в Росії: думка експерта

Оцінки кількості бомбардувальників Су-34, які залишаються на озброєнні Росії, різняться. Це пов’язано з тим, що російська сторона заявляє про більші обсяги виробництва та постачання літаків, ніж нараховують незалежні аналітики, які відстежують випуск бойової авіації.

Зокрема, немає достовірних даних про точну кількість Су-34, переданих російським військовим у 2025 та 2026 роках.

Наприклад, британський аналітичний центр RUSI наводив оцінку приблизно у 130 Су-34 на початку повномасштабного вторгнення. За його даними, відтоді Росія втратила близько 40 таких літаків, але продовжувала отримувати нові.

Проте видання GlobalMilitary.net у матеріалі від 13 жовтня 2026 року оцінювало російський парк у 142 Су-34, враховуючи задокументовані втрати та нові поставки.

Факти ICTV поцікавилися в авіаційного експерта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації імені А.К. Антонова Валерія Романенка, скільки СУ-34 має Росія.

За його оцінкою, на початку повномасштабної війни Росія мала близько 140 літаків Су-34. Минулого року росіяни заявляли про випуск 18 таких бомбардувальників, однак експерт вважає, що вони “прибріхують”, адже фактично могли виготовити 14 машин. Їх виробляють на авіаційному заводі в Новосибірську, який входить до Об’єднаної авіабудівної корпорації РФ.

З урахуванням втрат 15 жовтня, Романенко оцінює нинішню кількість російських Су-34 приблизно у 140–150 літаків. Він застерігає, що оцінка залежить від того, які дані брати за основу, і наголошує на необхідності перевіряти результати уражень за супутниковими знімками.

— Те, що вдалося знищити одразу шість машин, — це видатний результат. Але я все ж таки хотів би дочекатися супутникових знімків, щоб подивитися, чи всі літаки справді не підлягають ремонту, чи деякі зазнали лише пошкоджень, — зазначив експерт.

Романенко пояснює, що Су-34 становлять серйозну загрозу для українських військових, оскільки використовуються для ударів керованими авіабомбами. Зокрема, літаки можуть нести до шести боєприпасів із комплектами УМПК калібру 250 кг або одну тритонну бомбу. Крім того, вони запускають ракети Х-59 і Х-69 по об’єктах поблизу лінії фронту та в глибокому тилу.

За словами експерта, знищення таких бомбардувальників зменшує можливості російської авіації завдавати ударів по українських позиціях.

Окремо Романенко оцінив можливі наслідки ураження аеродрому Борисоглєбськ. Якщо пошкодження літаків підтвердяться і вони виявляться непридатними до ремонту, це стане відчутною втратою для російської авіації. Крім того, росіянам, імовірно, доведеться відводити літаки ще далі від лінії фронту.

— Відстань безпосередньо впливає на інтенсивність бойових вильотів. Коли літак базується приблизно за 200 км від лінії фронту, він може виконувати кілька місій на день. Якщо ж відстань зростає до 700 км, кількість вильотів істотно скорочується, — розповів Романенко.

Експерт закликає обережно оцінювати результати ураження літаків. Сам факт атаки ще не означає, що всі пошкоджені машини втрачено безповоротно. Якщо літак зазнав незначних пошкоджень і не горів, його можуть відремонтувати. Тому для визначення реальних втрат необхідно аналізувати супутникові знімки та характер руйнувань.

— Треба мати чіткі дані про можливості ворога, зокрема його армійської та тактичної авіації. Тому я й кажу, що все потрібно перевірити й уточнити масштаби руйнувань літаків, — наголосив Романенко.

На думку експерта, підтвердження результатів ураження важливе не лише для оцінки ефективності атаки, а й для розуміння реальних можливостей російської авіації під час планування подальших бойових дій.

Фото: скриншот з YouTube

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