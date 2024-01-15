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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ

Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ
Фото: Getty Images

Увечері 14 січня українські військові знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Ці літаки призначені для супроводження повітряних цілей та координують пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні.

Крім того, А-50 може виявляти повітряні об’єкти, які рухаються на малій висоті.

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Які технічні характеристики має літак А-50 – дізнавалися Факти ICTV.

А-50 – що це за літак

Це радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Прийнятий на озброєння у 1989 році.

А-50 був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс Джміль, який утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50.

Призначення ДРЛО А-50 полягає у виявленні та супроводженні повітряних та надводних цілей, оповіщенні Збройних сил про повітряну та надводну ситуацію.

Також А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.

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ДРЛО А-50 має кілька модифікацій:

  • А-50М – з модернізованим комплексом Джміль-М.
  • А-50І – російсько-ізраїльська модифікація А-50.
  • А-50ЕІ – експортний варіант для ВПС Індії.
  • А-50У – варіанти модернізації серійних літаків А-50.
А-50 літак: характеристики, ціна і скільки їх у Росії

Фото: russianplanes.net

Технічні характеристики:

  • Довжина: 48,27 м
  • Розмах крила: 50,5 м
  • Висота: 14,8 м
  • Площа крила: 300 м²
  • Злітна вага: 190 000 кг
  • Об’єм палива: 109 480 л

Літні характеристики:

  • Крейсерська швидкість: 800 км/год
  • Практична дальність: 7500 км
  • Довжина розбігу: 1540 м
  • Довжина пробігу: 1050 м
  • Тривалість польоту: 9,3 год (максимальна без дозаправки)
  • Тягоозброєність : 0,34 кгс/кг

Радіолокаційна станція А-50 здатна виявити повітряні цілі на дальності:

  • бомбардувальники: до 650 км
  • винищувачі: 300 км
  • крилаті ракети: 215 км
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Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ

Військова техніка, Літаки, літаки РФ
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